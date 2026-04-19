Materiał powstał we współpracy z Grupą PTWP

Program Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który rozpocznie się 22 kwietnia, obejmuje szerokie spektrum tematów – od geopolityki i bezpieczeństwa, przez transformację energetyczną i przyszłość przemysłu, po cyfryzację, inwestycje i rynek pracy. W centrum uwagi znajdą się także kwestie związane z konkurencyjnością gospodarki, ekspansją zagraniczną oraz rolą samorządów i regionów w procesach rozwojowych.

W tegorocznej edycji zaplanowano ponad 200 debat z udziałem 1300 prelegentów reprezentujących różne sektory gospodarki. Tak szeroki zakres tematyczny i różnorodność perspektyw sprawiają, że Kongres pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla rozmowy o przyszłości gospodarki w Europie Centralnej.

Nie zabraknie debat o finansowaniu inwestycji, rozwoju infrastruktury, rynku nieruchomości czy wyzwaniach stojących przed sektorem zdrowia i przemysłem spożywczym. Program uzupełniają rozmowy o handlu, mediach, kulturze i stylu życia – pokazujące, jak szeroko dziś należy definiować gospodarkę.

EKG to nie tylko debaty, ale także przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń. To właśnie tu krzyżują się perspektywy i powstają idee, które przekładają się na konkretne działania.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026

