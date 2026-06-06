Sądy rejonowe i okręgowe w Warszawie orzekły, że były mąż wspólnego mieszkania małżonków nie otrzyma, o co występował, ale zostanie ono sprzedane na licytacji, a uzyskana kwota zostanie rozliczona przy definitywnym podziale majątku dorobkowego.

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Zniesienie współwłasności i dopłata

Były mąż i jego pełnomocnik, adwokat Ada Chmielewska-Ciż, w skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego zarzucali, że werdykt niższych instancji jest rażąco niesprawiedliwy i narusza art. 212 kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty. A rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych (tu małżonka) albo zlicytowana z podzieleniem uzyskanej kwoty. Ponadto SO skupił się nadmiernie na materialnym aspekcie zniesienia współwłasności, traktując zbyt pobieżnie potrzeby mieszkaniowe byłego męża, kiedy jego była żona ma zapewnione potrzeby mieszkaniowe, a on nie. To narusza element sprawiedliwościowy i słusznościowy tego postępowania. Chodzi bowiem o dwie rodziny i każda chciała mieć zapewnione potrzeby mieszkaniowe – podkreślała mec. Ada Chmielewska-Ciż.

Były mąż nie miał na spłatę żony

Sąd Najwyższy nie podzielił tych zarzutów, wskazując, że sąd okręgowy wnikliwie rozważył interesy uczestników postępowania i wyjaśnił, jakimi względami kierował się, aprobując ocenę sądu rejonowego co do konieczności wyjścia ze współwłasności przez sprzedaż licytacyjną nieruchomości. Wskazał, że mężczyzna nie udowodnił, iż posiada środki wystarczające na spłatę byłej żony, względnie by posiadał zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie kredytu, który umożliwiłby spłatę. A ocena realnej możliwości uzyskania spłaty od współwłaściciela, któremu rzecz miałaby zostać przydzielona, winna uwzględniać zbadanie sytuacji materialnej i realnych możliwości wywiązania się z obowiązku spłaty współwłaściciela. Były mąż wprawdzie kwestionował stanowisko co do braku możliwości spłacenia byłej żony, wskazując na możliwe wsparcie przez jego partnerkę, jednak na etapie postępowania kasacyjnego nie jest już dopuszczalne kwestionowanie ustaleń dowodowych niższych instancji.

– Z kolei była żona proponowała byłemu mężowi inne sposoby wyjścia ze współwłasności mieszkania przez wspólną sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku (co zwykle pozwala uzyskać wyższą cenę), jednak był on temu przeciwny. Nieruchomość została więc sprzedana na licytacji – wskazał w konkluzji uzasadnienia sędzia Paweł Grzegorczyk.

Sygnatura akt I CSK 2965/25