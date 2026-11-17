Ogólnopolska kampania „Powiedz NIE nielegalnej grze hazardowej”, zorganizowana przez Totalizator Sportowy pod patronatem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Cyfryzacji, ma zwrócić uwagę polityków, decydentów i społeczeństwa na problem nielegalnie funkcjonujących na polskim rynku serwisów hazardowych.

Platformy spoza listy legalnych domen internetowych działają w Polsce bez wymaganych zezwoleń. Co istotne, takie podmioty nie tylko nie zapewniają użytkownikom odpowiednich standardów bezpieczeństwa, ale przede wszystkim odpowiedzialnej gry – co niesie za sobą bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia psychicznego, finansów i prywatności grających.

Zagadnienia związane z tymi zagrożeniami staną się osią sesji specjalnej podczas Open Eyes Economy Summit (OEES) w Krakowie. „Rzeczpospolita” i rp.pl są partnerami głównymi OEES.

Uczestnicy sesji omówią zarówno skalę nielegalnego hazardu w sieci, jak i jego konsekwencje dla graczy, polskiego rynku i państwa. Wśród poruszanych wątków znajdą się m.in.: idea kampanii i jej znaczenie dla budowania świadomości obywatelskiej, rola Totalizatora Sportowego na rynku hazardowym, w tym wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo, modele państwowych monopoli na tym rynku w innych krajach, przepływy kapitału, ale także problemy szarej strefy, nielegalnej reklamy oraz patostreamingu.

Sesja specjalna „»Powiedz NIE nielegalnej grze hazardowej«. Nielegalny hazard online – ukryte koszty dla grających i społeczeństwa”, wtorek, 17 listopada, godz. 15.30–16.30, Scena Energii Jutra