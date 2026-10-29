Zwieńczeniem AgroWoman Impact 2026 była wieczorna gala, podczas której uhonorowano 25 par mentorskich tegorocznej edycji programu mentoringowego AgroWoman
Materiał partnera Fundacja AgroWoman
Wydarzenie było też zwieńczeniem drugiej edycji programu mentoringowego dla rolniczek, co jest kluczowe do rozszerzenia kompetencji i rozwoju silnych liderek w sektorze rolno-spożywczym. A jak wynika z raportu Fundacji AgroWoman, 70 proc. kobiet współdecyduje o inwestycjach w gospodarstwach rolniczych, a co piąta podejmuje takie decyzje samodzielnie.
Tegoroczna konferencja odbyła się w szczególnym czasie, bo 2026 r. został ogłoszony przez FAO ONZ Międzynarodowym Rokiem Rolniczek. Wydarzenie otworzyła Małgorzata Gromadzka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w swoim wystąpieniu podkreśliła perspektywy, które stoją przed polskim rolnictwem i kobietami, które w nim działają. Obecnie kobiety prowadzą 30 proc. gospodarstw rolniczych w Polsce i, jak podkreślała wiceminister rolnictwa, 45 proc. sołtysów w naszym kraju to kobiety. – Rozwój obszarów wiejskich nie jest możliwy bez rozwoju kobiet zamieszkujących te tereny. Kobiety są liderkami społeczności, w których funkcjonują na co dzień. Nadal jednak potrzebujemy wsparcia w kwestiach inwestycyjnych i edukacyjnych. Niezwykle ważnym aspektem jest także dobrostan psychiczny mieszkańców wsi, w tym kobiet i dzieci – powiedziała Małgorzata Gromadzka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ważnym uzupełnieniem głosu przedstawicielki administracji było orędzie Omnii Rizk, specjalistki ds. płci i rozwoju w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W wystąpieniu poświęconym charakterystyce kobiet pracujących w rolnictwie perspektywą naukową podzieliła się dr hab. prof. IRWiR PAN Monika Stanny.
Jednym z głównych tematów AgroWoman Impact 2026 był mentoring jako narzędzie, które pozwala nie tylko rozwijać indywidualne kompetencje, lecz także wzmacniać przywództwo i tworzyć trwałe sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym. W panelu poświęconym temu zagadnieniu uczestniczki i uczestnicy dyskutowali m.in. o tym, jak dbać o skuteczny przepływ wiedzy w zakresie prowadzenia gospodarstwa, gdzie i jak nawiązywać współprace czy jak przeprowadzać sukcesję pokoleniową, a także wymieniali się dobrymi praktykami płynącymi z różnych krajów.
W rozmowie uczestniczyli m.in. przedstawiciele i przedstawicielki Komisji Europejskiej i polskiego rządu, stowarzyszeń rolniczo-spożywczych, a także uczestniczka programu mentoringowego AgroWoman. O pozytywnych doświadczeniach z realizacji tegorocznej edycji programu – w ramach której 25 rolniczek rozwijało się m.in. w obszarach zrównoważonego i regeneratywnego rolnictwa, sztucznej inteligencji oraz dobrostanu – opowiedziały prezeski Fundacji AgroWoman Małgorzata Bojańczyk i Karolina Tarnawska.
– Kończąca się właśnie edycja programu mentoringowego AgroWoman pokazała nie tylko wielki potencjał kobiet pracujących w branży rolno-spożywczej, ale także ogromny głód wiedzy. Jesteśmy dumne z uczestniczek, wielkie podziękowania za zaangażowanie kierujemy w stronę mentorów, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Cieszymy się, że niebawem zainaugurujemy kolejną edycję programu mentoringowego AgroWoman – mówi Karolina Tarnawska, prezeska Fundacji Agro Woman.
AgroWoman Impact 2026 wykraczał jednak poza kwestie społeczne. Druga część konferencji rozszerzyła dyskusję o wymiar ekonomiczny, związany z transformacją, konkurencyjnością i odpornością polskiego rolnictwa na różnorodne zagrożenia, zarówno geopolityczne, jak i środowiskowe. Anna Papka, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych i wpływu, członkini zarządu McDonald’s Polska, podkreślała m.in. szereg wyzwań, z którymi mierzy się obecnie polskie rolnictwo. – Odporność rolnictwa nie polega na tym, żeby przetrwać kolejny kryzys. To przygotowanie do zmian, zanim kryzys nas do tego zmusi. Jednym z kluczowych czynników będzie rozwój kompetencji ludzi pracujących w rolnictwie, w tym kobiet. I nie chodzi tylko o wiedzę techniczną, ale także umiejętność zarządzania finansami, przewidywania ryzyka, analizowania rynku, negocjowania kontraktów i budowania partnerstw – mówiła Anna Papka.
Kolejne wystąpienia zwracały uwagę m.in. na biznesowy wymiar zrównoważonego rolnictwa. Z kolei panel „Polskie rolnictwo w europejskim łańcuchu wartości”, z udziałem przedstawicieli m.in. Grupy Żywiec, Asseco Poland, BNP Paribas, IERiGŻ-PIB oraz Women in Agribusiness, pokazał znaczenie współpracy rolnictwa, biznesu i administracji dla konkurencyjności polskich produktów, odporności łańcucha wartości i rozwoju kompetencji kolejnego pokolenia.
Zwieńczeniem AgroWoman Impact 2026 była wieczorna gala, podczas której uhonorowano 25 par mentorskich tegorocznej edycji programu mentoringowego AgroWoman. Flagowy program fundacji skierowany jest do kobiet związanych z sektorem rolno-spożywczym i opiera się na idei, że wiedza, doświadczenie i sukces jednej kobiety mogą otwierać drogę kolejnym. Nabór do kolejnej edycji programu zostanie ogłoszony wkrótce.
Materiał partnera Fundacja AgroWoman
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