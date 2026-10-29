Materiał partnera Fundacja AgroWoman

Wydarzenie było też zwieńczeniem drugiej edycji programu mentoringowego dla rolniczek, co jest kluczowe do rozszerzenia kompetencji i rozwoju silnych liderek w sektorze rolno-spożywczym. A jak wynika z raportu Fundacji AgroWoman, 70 proc. kobiet współdecyduje o inwestycjach w gospodarstwach rolniczych, a co piąta podejmuje takie decyzje samodzielnie.

Liderki wiejskiej społeczności

Tegoroczna konferencja odbyła się w szczególnym czasie, bo 2026 r. został ogłoszony przez FAO ONZ Międzynarodowym Rokiem Rolniczek. Wydarzenie otworzyła Małgorzata Gromadzka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w swoim wystąpieniu podkreśliła perspektywy, które stoją przed polskim rolnictwem i kobietami, które w nim działają. Obecnie kobiety prowadzą 30 proc. gospodarstw rolniczych w Polsce i, jak podkreślała wiceminister rolnictwa, 45 proc. sołtysów w naszym kraju to kobiety. – Rozwój obszarów wiejskich nie jest możliwy bez rozwoju kobiet zamieszkujących te tereny. Kobiety są liderkami społeczności, w których funkcjonują na co dzień. Nadal jednak potrzebujemy wsparcia w kwestiach inwestycyjnych i edukacyjnych. Niezwykle ważnym aspektem jest także dobrostan psychiczny mieszkańców wsi, w tym kobiet i dzieci – powiedziała Małgorzata Gromadzka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ważnym uzupełnieniem głosu przedstawicielki administracji było orędzie Omnii Rizk, specjalistki ds. płci i rozwoju w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W wystąpieniu poświęconym charakterystyce kobiet pracujących w rolnictwie perspektywą naukową podzieliła się dr hab. prof. IRWiR PAN Monika Stanny.

Potencjał, który warto wspierać

Jednym z głównych tematów AgroWoman Impact 2026 był mentoring jako narzędzie, które pozwala nie tylko rozwijać indywidualne kompetencje, lecz także wzmacniać przywództwo i tworzyć trwałe sieci współpracy w sektorze rolno-spożywczym. W panelu poświęconym temu zagadnieniu uczestniczki i uczestnicy dyskutowali m.in. o tym, jak dbać o skuteczny przepływ wiedzy w zakresie prowadzenia gospodarstwa, gdzie i jak nawiązywać współprace czy jak przeprowadzać sukcesję pokoleniową, a także wymieniali się dobrymi praktykami płynącymi z różnych krajów.

W rozmowie uczestniczyli m.in. przedstawiciele i przedstawicielki Komisji Europejskiej i polskiego rządu, stowarzyszeń rolniczo-spożywczych, a także uczestniczka programu mentoringowego AgroWoman. O pozytywnych doświadczeniach z realizacji tegorocznej edycji programu – w ramach której 25 rolniczek rozwijało się m.in. w obszarach zrównoważonego i regeneratywnego rolnictwa, sztucznej inteligencji oraz dobrostanu – opowiedziały prezeski Fundacji AgroWoman Małgorzata Bojańczyk i Karolina Tarnawska.

– Kończąca się właśnie edycja programu mentoringowego AgroWoman pokazała nie tylko wielki potencjał kobiet pracujących w branży rolno-spożywczej, ale także ogromny głód wiedzy. Jesteśmy dumne z uczestniczek, wielkie podziękowania za zaangażowanie kierujemy w stronę mentorów, bez których ten sukces nie byłby możliwy. Cieszymy się, że niebawem zainaugurujemy kolejną edycję programu mentoringowego AgroWoman – mówi Karolina Tarnawska, prezeska Fundacji Agro Woman.

Silne rolnictwo wymaga współpracy

AgroWoman Impact 2026 wykraczał jednak poza kwestie społeczne. Druga część konferencji rozszerzyła dyskusję o wymiar ekonomiczny, związany z transformacją, konkurencyjnością i odpornością polskiego rolnictwa na różnorodne zagrożenia, zarówno geopolityczne, jak i środowiskowe. Anna Papka, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych i wpływu, członkini zarządu McDonald’s Polska, podkreślała m.in. szereg wyzwań, z którymi mierzy się obecnie polskie rolnictwo. – Odporność rolnictwa nie polega na tym, żeby przetrwać kolejny kryzys. To przygotowanie do zmian, zanim kryzys nas do tego zmusi. Jednym z kluczowych czynników będzie rozwój kompetencji ludzi pracujących w rolnictwie, w tym kobiet. I nie chodzi tylko o wiedzę techniczną, ale także umiejętność zarządzania finansami, przewidywania ryzyka, analizowania rynku, negocjowania kontraktów i budowania partnerstw – mówiła Anna Papka.

Kolejne wystąpienia zwracały uwagę m.in. na biznesowy wymiar zrównoważonego rolnictwa. Z kolei panel „Polskie rolnictwo w europejskim łańcuchu wartości”, z udziałem przedstawicieli m.in. Grupy Żywiec, Asseco Poland, BNP Paribas, IERiGŻ-PIB oraz Women in Agribusiness, pokazał znaczenie współpracy rolnictwa, biznesu i administracji dla konkurencyjności polskich produktów, odporności łańcucha wartości i rozwoju kompetencji kolejnego pokolenia.

Zwieńczeniem AgroWoman Impact 2026 była wieczorna gala, podczas której uhonorowano 25 par mentorskich tegorocznej edycji programu mentoringowego AgroWoman. Flagowy program fundacji skierowany jest do kobiet związanych z sektorem rolno-spożywczym i opiera się na idei, że wiedza, doświadczenie i sukces jednej kobiety mogą otwierać drogę kolejnym. Nabór do kolejnej edycji programu zostanie ogłoszony wkrótce.

Materiał partnera Fundacja AgroWoman