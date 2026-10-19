Rzeczpospolita

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Prof. Stanisław Karpiński: Wielkie pożary lasów w Europie to część procesu

GMO źle się kojarzy i bez zmiany tej sytuacji nic się nie da zrobić w sprawie szybkiego tworzenia nowych odmian roślin. A wydaje się to konieczne. Nie wiem, czy trzeba ludzi straszyć, jednak przemawia do wyobraźni to, że przy braku odmian ziemniaka odpornych na zarazę w Irlandii między 1845 a 1852 r. umarło z głodu milion ludzi, a kolejny milion lub więcej opuścił tę wyspę.Rozmowa z prof. dr. inż. Stanisławem Karpińskim, fizjologiem roślin i biotechnologiem

Publikacja: 19.10.2026 14:03

Pole kukurydzy w południowo-wschodniej Francji. Efekt fali upałów i suszy; 22 sierpnia 2026 r.

Pole kukurydzy w południowo-wschodniej Francji. Efekt fali upałów i suszy; 22 sierpnia 2026 r.

Foto: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP

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Magdalena Kawalec-Segond

Tegoroczne lato dało nam popalić. Dosłownie. W całej Europie...

Nie pierwszy i nie ostatni raz...

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