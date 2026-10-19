Prof. Stanisław Karpiński: Wielkie pożary lasów w Europie to część procesu

GMO źle się kojarzy i bez zmiany tej sytuacji nic się nie da zrobić w sprawie szybkiego tworzenia nowych odmian roślin. A wydaje się to konieczne. Nie wiem, czy trzeba ludzi straszyć, jednak przemawia do wyobraźni to, że przy braku odmian ziemniaka odpornych na zarazę w Irlandii między 1845 a 1852 r. umarło z głodu milion ludzi, a kolejny milion lub więcej opuścił tę wyspę.Rozmowa z prof. dr. inż. Stanisławem Karpińskim, fizjologiem roślin i biotechnologiem

