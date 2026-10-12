W pierwszym dniu października utworzono konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej w sektorze rolno-spożywczym – EDIC dla sektora rolno-spożywczego (ang. EDIC for Agri-Food), z siedzibą w Paryżu. Tworzą je: Austria, Chorwacja, Finlandia, Francja, Włochy, Niderlandy, Polska, Rumunia, Słowenia i region Flandrii. Obserwatorami są Niemcy, Irlandia, Łotwa i Hiszpania. Celem jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników i obniżenie kosztów produkcji oraz budowanie bardziej odpornego i suwerennego pod względem cyfrowym europejskiego sektora rolno-spożywczego. Wszystko to służy podniesieniu bezpieczeństwa cyfrowego, jak i rynkowej konkurencyjności.

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Praca u podstaw

EDIC dla sektora rolno-spożywczego łączy państwa członkowskie (te, które do niego przystąpiły) w celu opracowania i obsługi wspólnej infrastruktury cyfrowej oraz usług na rzecz bardziej połączonego, innowacyjnego i zrównoważonego ekosystemu rolno-spożywczego.

Utrzymanie konkurencyjności wymaga wdrożenia wielu rozwiązań cyfrowych. Bez tego nie da się obecnie prowadzić biznesu. Posługiwanie się nowymi narzędziami IT, w tym szybka dostępność poprzez nie do bieżącej wiedzy o firmie i produkcie, w całym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych (czyli od rolnika jako pierwszego producenta aż po podmiot dystrybuujący), jest kluczowe dla skuteczności gospodarczej, jak i handlowej wewnątrz Unii Europejskiej czy też na rynkach trzecich.

Obecnie w ramach państw członkowskich istnieją rozwiązania na poziomie agrobiznesu, które mają względem siebie cechę rozproszenia, czyli ograniczonej zdolności współpracy. EDIC pozwoli na opracowanie, wdrożenie i obsługiwanie wspólnego rozwiązania cyfrowego, co umożliwi świadczenie usług ponad granicami.

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Do usprawnienia tej sfery idealnie się nadaje koncept European Digital Infrastructure Consortium, czyli Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (w skrócie EDIC). Jest to dobrze znany na poziomie Unii Europejskiej mechanizm wdrażania projektów wielokrajowych. Ma różne wersje tematyczne (np. rozwoju inteligentnych miast CitiVERSE, partnerstwo Blockchain). Ten koncept jest jednym z celów unijnego programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”. Służy do tworzenia nowych infrastruktur, jak i może zostać wykorzystany do eksploatacji istniejących, w zależności od tego, jakie cele mają zostać osiągnięte.

EDIC dla sektora rolno-spożywczego utworzono na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2026/1978 z 8 września 2026 r. ustanawiającej konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej dla sektora rolno-spożywczego. Posiada ono osobowość prawną, zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawaną podmiotom prawnym na podstawie prawa krajowego danego państwa członkowskiego. EDIC dla sektora rolno-spożywczego może w szczególności nabywać, posiadać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz własność intelektualną, zawierać umowy i być stroną w postępowaniach sądowych.

Od pierwszego ogniwa do Business Wallets

Wiedza i szybki dostęp do niej są jednym z elementów zdolności konkurowania. Unia Europejska składająca się z 27 państw, pomimo Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), wewnętrznie systemowo w obszarze cyfrowym jest niespójna. Brak jednolitości w tym zakresie utrudnia wewnątrzunijny handel. Dlatego jednym z pierwszych zadań EDIC dla sektora rolno-spożywczego będzie opracowanie wspólnego cyfrowego identyfikatora gospodarstwa rolnego. W ten sposób zostaną osiągnięte dwa cele. Pierwszy to dostęp do wiedzy poprzez jednolity kanał (zasób), a drugi to zbudowanie bardziej odpornego i suwerennego pod względem cyfrowym europejskiego sektora rolno-spożywczego.

Cyfrowa identyfikacja gospodarstw rolnych wpisuje się w szersze prace nad ekosystemem europejskiej tożsamości cyfrowej (ang. EUDI), w tym europejskich portfeli biznesowych (ang. Business Wallets – BW).

Portfele biznesowe (BW) to zharmonizowane rozwiązanie cyfrowe, które zmniejsza obciążenia administracyjne i umożliwi firmom i organom sektora publicznego identyfikację, uwierzytelnianie i wymianę danych w bezpieczny i przyjazny sposób dla użytkownika, z pełnymi skutkami prawnymi w całej Unii Europejskiej.

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Są one dostępne dla przedsiębiorstw każdej wielkości, w tym MŚP i mikroprzedsiębiorstw.

Firma, która zdecyduje się na własny portfel, będzie mogła cyfrowo: natychmiast sprawdzić tożsamość innych osób i udowodnić swoją tożsamość; stworzyć, przechowywać i udostępniać dokumenty, którym można zaufać, takie jak zweryfikowane licencje, zezwolenia, certyfikaty i inne; cyfrowo podpisywać dokumenty lub je sygnować; wystawiać pełnomocnictwa prawne do działania w swoim imieniu; komunikować się z innymi firmami lub organami administracji publicznej za pośrednictwem bezpiecznego i wydajnego kanału.

Inną misją EDIC dla sektora rolno-spożywczego będzie również zbadanie, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać sektor rolnictwa zgodnie z unijną strategią w zakresie stosowania sztucznej inteligencji – inaczej pisząc, jak poprawić konkurencyjność poprzez stosowanie algorytmu generatywnej sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem, identyfikowalnością produktów czy mechanizmem certyfikacji emisji dwutlenku węgla.

Co z tego wynika dla eksportu?

Opracowanie jednego modelu cyfrowego dla podmiotów w agrobiznesie niewątpliwie obniży koszty działania i przyspieszy proces biznesowy, co przełoży się na lepszą zdolność konkurowania. Eksporter produktów rolnych czy też rolno-spożywczych, mając dostęp do ujednoliconych narzędzi IT, będzie mógł na bieżąco, na zasadzie urzędowego poświadczenia, dostarczyć swojemu kontrahentowi wiedzy o samym sobie (np. licencję biznesową, posiadany certyfikat) czy też pochodzeniu produktu (certyfikat produktu), niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie będzie w danej chwili się znajdował.