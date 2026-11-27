Najważniejsze rzeczy często pozostają niewypowiedziane. Technologia szybko zmienia sposób pracy, ale największym wyzwaniem nie są nowe narzędzia. Jest nim to, czy ludzie chcą otwarcie mówić o swoich pomysłach, wątpliwościach i potrzebach. Wiele problemów w zespołach bierze się z niewypowiedzianych oczekiwań, przemilczanych trudności i pytań, których nikt nie zadaje. Dlatego uważam, że fundamentem rozwoju jest dialog. Żadna technologia nie zastąpi atmosfery, w której można powiedzieć: „potrzebuję pomocy”, „nie wiem” albo „widzę to inaczej”.

Feedback wymaga zaufania

Pracownicy rzadko boją się samej informacji zwrotnej. Obawy budzą sposób jej przekazania i to, do czego zostanie wykorzystana. Dopóki feedback kojarzy się przede wszystkim z oceną lub krytyką, trudno o otwartą rozmowę. Jeśli oczekujemy inicjatywy, kreatywności i gotowości do zmian, najpierw musimy stworzyć warunki do szczerej wymiany opinii.

Przyjrzeliśmy się temu w ramach ACT – globalnej inicjatywy Henkla poświęconej zmianie kultury organizacyjnej. Jeden z wniosków był jasny: feedback ma przede wszystkim pomagać w rozwoju i współpracy. Podobny sygnał dało nasze badanie opinii pracowników – docenianie i informacja zwrotna należały do najniżej ocenianych obszarów.

Dlatego od kilku lat prowadzimy kursy feedbacku dla wszystkich pracowników, niezależnie od stanowiska. Ich podstawą są wzajemny szacunek, dobra intencja i chęć wspierania rozwoju drugiej osoby.

Sama technika to jednak za mało. Ważne jest, by ludzie lepiej rozumieli nawzajem swoje punkty widzenia i wspólnie szukali najlepszych rozwiązań. To wymaga aktywnego słuchania, zadawania pytań i gotowości liderów do przyjmowania opinii także na swój temat.

Rozmowa o rozwoju na co dzień, nie raz w roku

Roczna ocena mówi, gdzie byliśmy, a rozwój wymaga rozmowy o tym, dokąd zmierzamy. Opieranie się wyłącznie na ocenie przypomina jazdę autem z wzrokiem utkwionym w lusterku wstecznym: widać przeszłość, ale trudno zaplanować dalszą drogę. Dlatego informacja zwrotna musi pojawiać się na bieżąco.

Od początku 2026 roku w Henklu zamiast tradycyjnej oceny stosujemy podejście AHEAD, oparte na regularnym dialogu. Rozmowy dotyczą celów, ambicji, mocnych stron i umiejętności, które warto rozwijać. Podobnie podchodzimy do doceniania. Menedżerowie mogą nagradzać konkretne działania i sukcesy wtedy, gdy przynoszą wartość. Docenianie jest najskuteczniejsze, gdy pojawia się od razu, a nie po wielu miesiącach.

Każdy może uczyć

Dialog zmienia też sposób dzielenia się wiedzą: każdy może być nauczycielem i uczniem. Osoba na początku kariery może lepiej znać nowe technologie, a bardziej doświadczony kolega – klientów i rynek. Najwięcej zyskujemy, gdy te dwie perspektywy się spotykają. Temu służy w Henklu Skills Trade – program, w którym pracownicy uczą się od siebie nawzajem. Zainicjowała go oddolnie w 2015 roku grupa uczestników naszego programu dla talentów. Tylko w 2025 roku wzięło w nim udział 273 pracowników. To dobry przykład tego, że wartościowa wiedza i pomysły nie są przypisane do stanowiska, wieku czy stażu.

Podobnie działa globalna inicjatywa Henkla – Learning Festival. Przez dwa dni pracownicy z całego świata uczą się podczas sesji online i sami wybierają tematy: od rozwoju biznesu, przez AI i dane, po kompetencje i kulturę. Nauka staje się w ten sposób naturalną częścią pracy, a nie czymś zarezerwowanym wyłącznie dla formalnych szkoleń.

AI nie zastąpi odwagi

Rewolucja technologiczna nie zmieni fundamentalnej prawdy: narzędzia są tak mądre jak pytania, które im zadajemy. Dziś pracownicy obawiają się nie tyle samej technologii, ile niepewności, tempa zmian i tego, czy ich doświadczenie będzie wystarczające. Badania rynku potwierdzają, że co piąty pracownik w Polsce odczuwa dziś niepokój związany z automatyzacją.

Dlatego obok umiejętności cyfrowych mocno stawiamy w Henklu na kompetencje przyszłości: krytyczne myślenie, zdolność adaptacji i umiejętność wpływania na zmiany.

Technologii można się nauczyć, ale żeby dobrze ją wykorzystać, potrzebne są także ciekawość, odwaga w eksperymentowaniu i gotowość do uczenia się od innych. Im szybciej technologia dostarcza nam odpowiedzi, tym większego znaczenia nabiera umiejętność oceny, które z nich naprawdę mają sens.

Lider zadaje pytania

Coraz mocniej wierzę, że skuteczny lider nie musi znać wszystkich odpowiedzi – powinien umieć zadawać pytania i zachęcać do tego innych. Sama regularnie pytam swoich pracowników i zespół kierowniczy: „Co mogę zrobić, żeby lepiej nam się współpracowało?”, „Jakie trzy decyzje podjęlibyście na moim miejscu?”, „Co proponujecie w tej sytuacji?”. Ich odpowiedzi pozwalają mi spojrzeć na problem z innej perspektywy, a czasem dostrzec kierunek, którego sama wcześniej nie brałam pod uwagę. To właśnie liderzy w dużej mierze decydują o tym, czy w zespole można przyznać się do błędu, mieć inne zdanie i zaproponować rozwiązanie, które podważa dotychczasowy sposób działania. W Henklu realny wpływ cenimy bardziej niż dążenie do perfekcji za wszelką cenę. Wysokie standardy są ważne, ale strach przed błędem nie może blokować działania i szukania nowych rozwiązań.

W świecie, w którym technologia coraz szybciej dostarcza odpowiedzi, przewagę zbudują organizacje, w których ludzie nadal zadają pytania. Rozwój zaczyna się od rozmowy, nie od formularza oceny czy kolejnego szkolenia.

Materiał przygotowany przez HENKEL POLSKA