W 2026 r. budujący w ośmiu aglomeracjach Atal spodziewa się sprzedaży rzędu 3,5 tys. mieszkań wobec 1678 rok wcześniej. W ciągu trzech kwartałów deweloper podpisał 2563 umowy, o 121 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 996 w samym III kwartale – był to najlepszy okres od IV kwartału 2021 r., a sam wrzesień okazał się najlepszy w historii firmy, sprzedano wówczas 431 mieszkań.

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Prezes Zbigniew Juroszek powiedział podczas telekonferencji, że w IV kwartale należy się spodziewać sprzedaży rzędu 900 –1000 lokali.

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Atal z dużą ofertą gotowych mieszkań. Prezes: to przewaga konkurencyjna

Atal schodzi z bezprecedensowo rozbudowanej oferty – na koniec września było to 7,1 tys. lokali wobec prawie 7,5 tys. na koniec czerwca tego roku i 8,7 tys. na koniec czerwca 2025 r. Wiceprezes ds. finansowych Andrzej Biedronka-Tetla powiedział, że docelowo oferta powinna być utrzymywana na poziomie 5-6 tys. mieszkań.

Prezes podtrzymał, że klienci są bardziej zainteresowani mieszkaniami na zaawansowanym etapie budowy oraz gotowymi i to się nie powinno zmienić.

Jakie perspektywy Atal widzi, jeśli chodzi o 2027 r. w kontekście możliwych podwyżek stóp?

– Najlepiej gdyby stopy się nie zmieniły. Wierzymy w nasz produkt: mieszkania gotowe, w bardzo dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. Zakładamy, że I półrocze będzie kontynuacją tego, co obserwujemy, mamy nadzieję, że sytuacja makro poprawi się na tyle, że podnoszenie stóp nie będzie konieczne. A jeśli dojdzie do podwyżek – mieszkania będą się sprzedawać, tylko wolniej, nie rodzi to obaw, biorąc pod uwagę naszą kondycję finansową – powiedział Juroszek. Dodał, że potencjał organizacyjny pozwala sprzedawać 1 tys. lokali kwartalnie.

Atal zapowiada mocny bieżący kwartał

W 2026 r. Atal spodziewa się przekazać nawet ponad sygnalizowany wcześniej poziom 3,3 tys. mieszkań – w samym IV kwartale może to być 1,3 tys. lokali.

W ciągu trzech kwartałów deweloper zaksięgował 1,51 mld zł przychodów, prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej. To pochodna zwiększenia liczby wydanych lokali o 69 proc., do 2135 (licząc powierzchnią, wzrost sięgnął 88 proc.). Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 30,7 proc. wobec 31,2 proc. rok wcześniej, zysk na tym poziomie wyniósł ponad 465 mln zł, o 93 proc. więcej niż rok wcześniej.

Andrzej Biedronka-Tetla powiedział, że celem na 2026 r. jest utrzymanie rentowności brutto ze sprzedaży rzędu co najmniej 30 proc., a netto 19–20 proc.

Prezes Juroszek zaznaczył, że w 2027 r. marże będą jeszcze wspierane tanimi gruntami, co rekompensuje wzrosty kosztów wykonawstwa.

Zysk operacyjny sięgnął prawie 407 mln zł, o 96 proc. więcej niż rok wcześniej, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 137 proc., do ponad 311 mln zł. W tym roku znacznie mniejsze były koszty finansowe (tu oprócz kosztów obsługi długu różnice robią zapisy księgowe dotyczące dyskonta zaliczek otrzymywanych od nabywców mieszkań).