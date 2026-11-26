7 października LOT wznowił bezpośrednie połączenie z Bangkokiem – stolicą Tajlandii, miastem, które jest celem częstych wyjazdów turystycznych i biznesowych.

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LOT w przeszłości latał już do Bangkoku – bezpośrednie połączenie istniało w latach 1977–1981, ale zostało zawieszone po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Polskie Linie Lotnicze ponownie zaczęły latać do Bangkoku od listopada 1983 roku. Początkowo lot odbywał się z międzylądowaniem w Taszkiencie, a w latach 90. Boeingi 767 zaczęły pokonywać tę trasę bez międzylądowania. Połączenie zawieszono w marcu 2000 roku. W późniejszych latach LOT realizował jedynie loty czarterowe do Tajlandii.

Z Warszawy do Bangkoku można dolecieć w nieco ponad 10 godzin

Od 7 października połączenia LOT z Warszawy do Bangkoku realizują Boeingi 787 Dreamliner.

Lot z Warszawy do Bangkoku (na lotnisko Bangkok-Suvarnabhumi, główny port lotniczy Tajlandii) trwa 10 godzin i 20 minut. Z kolei lot powrotny – ok. 11 godzin i 15 minut.

W 2025 roku Tajlandię odwiedziło 237 570 turystów z Polski, o 31,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Do końca września tego roku do Tajlandii przyleciało 164 807 osób, a do końca roku spodziewany jest przyjazd 250 tysięcy Polaków.

Dlaczego warto odwiedzić Tajlandię?

Tajlandia przyciąga turystów m.in. zabytkami Bangkoku – Wielkim Pałacem Królewskim ze Świątynią Szmaragdowego Buddy czy posągiem leżącego Buddy, który można podziwiać w świątyni Wat Pho, jednej z najstarszych świątyń buddyjskich w Bangkoku. Tajlandia kusi też kuchnią – ze sztandarowym Pad Thai (danie przyrządzane na bazie makaronu i warzyw), ale też słynnym street foodem, którym można się raczyć m.in. w znajdującym się w Bangkoku Chinatown.

Turyści chętnie odwiedzają też wyspę Phuket, znaną ze swoich plaż.

Tajlandię odwiedza rocznie ponad 30 mln turystów, co daje temu państwu 13. miejsce na świecie pod względem najczęstszych celów wyjazdów turystycznych. 27 proc. turystów odwiedzających Tajlandię pochodzi z dwóch azjatyckich państw – Malezji i Chin.

Sezon turystyczny w Tajlandii przypada na okres od października do lutego, gdy w kraju rzadkie są opady deszczu, a temperatury spadają w Bangkoku poniżej 30 stopni Celsjusza. Na wyspie Phuket najlepsze warunki do plażowania panują zwykle od grudnia do marca.