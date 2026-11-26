Pezet i Sokół to żywe legendy polskiego rapu, klasycy tego gatunku od trzech dekad i najbardziej utytułowani przedstawiciele starej szkoły, od lat flirtujący z nowymi brzmieniami, ale też dyskontujący swoją sławę udziałem w reklamach, co u niektórych wzbudza krytykę.

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Singiel „Peso“: o czym jest nowy utwór Pezeta i Sokoła

Teraz – może prowokacyjnie? – za temat pierwszego singla obrali właśnie pieniądze, w slangu określane również jako „peso” – od meksykańskiej waluty, modnej w środowisku rapowym i kojarzącej się również z gangsterskim półświatkiem.

Innym tematem singla jest femme fatale, której utrzymanie pochłania gigantyczne pieniądze. Żadna waluta nie ma dla niej granic.

W czarno-białym teledysku, w którym raperzy zaprezentowali się jako eleganccy biznesmeni na tle jednej z warszawskich kamienic w stylu brutalistycznym, oglądamy ich też na skoczni basenu w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, a także kadry z synchronicznych układów pływaczek artystycznych. Oglądamy hazard na wyścigach konnych. Kamera zawitała również do siłowni, gdzie pręży mięśnie strongmanka. Otrzymaliśmy coś w rodzaju polskiego „Watch the Throne” Jay-Z i Kanye Westa.

Album „Peso“ za milion złotych: co zawiera najdroższa wersja

Pośród różnych zaproponowanych wersji albumu jest również ta za milion złotych.

Jak czytamy w zapowiedzi, chodzi o „album na płycie CD z rozszerzoną zawartością muzyczną, w unikalnym kolekcjonerskim opakowaniu z klipsem na banknoty, kartą PESO oraz prywatnym koncertem w ustalonym miejscu i czasie”.

Pośród różnych zaproponowanych wersji albumu jest również ta za milion złotych.

Jak czytamy w zapowiedzi, chodzi o „album na płycie CD z rozszerzoną zawartością muzyczną, w unikalnym kolekcjonerskim opakowaniu z klipsem na banknoty, kartą PESO oraz prywatnym koncertem w ustalonym miejscu i czasie”.

Pezet i Sokół o albumie „Peso“: praca nad płytą i brak presji

– Zaczęliśmy robić ten album już dawno, bo chyba cztery lata temu. Nie oznacza to jednak, że przez cały ten czas nad nim pracowaliśmy. Są ze dwa kawałki, które zaczęliśmy jeszcze wtedy, ale zdecydowana większość materiału powstała ostatnio – mówi Pezet. – Cieszę się, że wydajemy tę płytę, bo jesteśmy w punkcie, w którym możemy i chcemy to zrobić, ale nie musimy. Ciekawe było wymienianie się pomysłami i poznawanie różnic między nami. Nie były to jednak różnice, które nas dzielą. Wręcz przeciwnie – to dzięki nim powstał zupełnie inny album niż ten, który nagrałbym dziś solo. Podobnie jest w przypadku Wojtka. Nie chodzi też o odcinanie kuponów czy oferowanie na siłę czegoś, co już robiliśmy. Nie można się więc spodziewać ani Pezet/Noon, ani WWO. Nie oglądamy się na resztę sceny i nie mamy żadnych oczekiwań.

– O wspólnym projekcie rozmawialiśmy od dawna, ale dobrze wyszło, że ten plan realizuje się dopiero teraz – mówi Sokół. – To, przez co dotąd przeszliśmy, i to, w jakim obydwaj jesteśmy teraz miejscu, działa bardzo korzystnie dla tego projektu. Nie ma presji, bo nic nie musimy, obydwaj znamy swoją wartość i mamy bardzo jasną wizję „Peso”. To nie będzie płyta w stylu Sokoła czy Pezeta, tylko album w stylu „Peso”, takie też będą koncerty. Wszystko na naszych zasadach, bez oglądania się na nikogo.