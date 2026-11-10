Z publikacji wynika, że słynny multiinstrumentalista w wieku 84 lat dołączył do grona miliarderów. Na liście najbogatszych muzyków świata wyprzedzają go tylko dwie osoby: amerykański raper Jay-Z (2,8 mld dol.) oraz amerykańska piosenkarka Taylor Swift (2 mld dol.).

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Skąd wzięła się fortuna Paula McCartneya? Źródłem największych dochodów piosenkarza jest jego firma wydawnicza MPL Communications, która została założona w 1969 r., a więc jeszcze przed rozpadem The Beatles.

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Jak zarabia Paul McCartney

Ponadto artysta inwestował w muzykę innych artystów. Nabył prawa autorskie do dorobku takich wykonawców jak Buddy Holly, a także klasycznych musicali, w tym „Grease”, oraz świątecznych klasyków, m.in. do „It's Beginning to Look a Lot Like Christmas”. Oznacza to, że za każdym razem, gdy utwór jest odtwarzany w serwisach streamingowych lub partytura musicalowa zostaje wykonana na scenie, McCartney otrzymuje część zysków.

Pieniądze zapewnia Anglikowi także jego bogaty dorobek. Udział McCartneya w prawach autorskich do piosenek Beatlesów przynosi mu co najmniej 10 mln dolarów rocznie.

Mimo zaawansowanego wieku urodzony w Liverpoolu artysta wciąż tworzy – wiosną wydał swój dwudziesty solowy album, zatytułowany „The Boys of Dungeon Lane”. Płyta dotarła na szczyty list przebojów w Belgii, Danii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Paul McCartney nadal odbywa też trasy koncertowe.

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McCartney znany jest głównie jako członek The Beatles, grupy, która sprzedała najwięcej płyt spośród wszystkich zespołów w historii. W 1970 r. ogłosił, że odchodzi z grupy, po czym wydał płytę solową „McCartney”, zawierającą m.in. utwór „Maybe I’m Amazed”. W latach 1971–1981 był liderem zespołu Wings, znanego z takich hitów jak „Mull of Kintyre” i „Live and Let Die”. Po rozpadzie kapeli kontynuował karierę solową.