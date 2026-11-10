O liście posłanki datowanym na 26 października pisze serwis TVN24. Jednocześnie przypomina, że do połowy listopada Karol Nawrocki musi podjąć decyzję dotyczącą wspomnianej ustawy, która mogłaby umożliwić łatwiejsze blokowanie nielegalnych treści w internecie. Na początku roku prezydent zawetował podobne przepisy. Prace nad kolejną wersją ustawy przyspieszono po atakach nożowników w szkołach w Leszczydole–Nowinach i Ostrołęce, do których doszło w październiku.

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Posłanka Monika Rosa napisała list do Marty Nawrockiej. Poprosiła o interwencję u prezydenta

Posłanka Monika Rosa jest wiceprzewodniczącą klubu Koalicji Obywatelskiej oraz przewodniczącą sejmowej komisji do spraw dzieci i młodzieży. W swoim liście prosi Martę Nawrocką o interwencję u prezydenta, powołując się przy tym na wcześniejsze wystąpienia pierwszej damy i prosząc ją o zabieganie o podpis prezydenta.

„W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w środowisku społeczno-cyfrowym, kieruję ten apel do Pani, gdyż w publicznych wystąpieniach podkreślała Pani wielokrotnie wagę wyzwań związanych z systemem ochrony osób małoletnich w sieci” – napisała posłanka, cytowana przez TVN24.

W dalszej części swojego listu przypomniała o zawetowaniu przez prezydenta ustawy wdrażającej DSA.

Monika Rosa prosi pierwszą damę o interwencję u Karola Nawrockiego

Posłanka Monika Rosa w liście do Marty Nawrockiej przedstawiła argumenty przemawiające, jej zdaniem, za podpisaniem ustawy przez prezydenta.

Wskazała, że przepisy dadzą polskim sądom i instytucjom regulacyjnym, w tym głównie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, możliwość blokowania określonych w ustawie treści o charakterze przestępczym.

„W świetle wszystkich danych, jakimi dzisiaj dysponujemy, należy uznać, że w obecnym kształcie przestrzenie platform społecznościowych, streamingowych, gamingowych i komunikatorów stanowią dla osób młodych środowisko wysokiego ryzyka doświadczania wszelkich form przemocy” – zauważyła w swoim piśmie przewodnicząca sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży.

Posłanka w swoim liście do pierwszej damy przedstawiła konkretne dane

Na poparcie swojej prośby Monika Rosa przedstawiła konkretne dane organizacji pozarządowych i ekspertów. Przywołała m.in. raporty Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB), z których wynika, że ponad 70 proc. nastolatków uznaje mowę nienawiści za największy problem w cyberprzestrzeni. Ponadto zwróciła uwagę na wyniki badań międzynarodowej organizacji WE PROTECT Global Alliance dowodzące, że w naszym kraju nawet 69 proc. osób niepełnoletnich doświadczyło przynajmniej jednej z form wykorzystania seksualnego w internecie.

„To tylko wybrane dane, do których – jestem pewna – ma Pani także dostęp. Wdrożenie w Polsce mechanizmów skargowych i wnoszenia o blokowanie treści przestępczych i niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu obywateli, a w szczególności dzieci i młodzieży, to nie jedyny potrzebny nam obecnie instrument. Jest on jednak krytycznie ważny dla budowania systemu bezpieczeństwa osób małoletnich w sieci. Licząc na Pani życzliwość w tej kwestii, pozostaję do dyspozycji w razie pytań” – zakończyła swój list posłanka Monika Rosa.