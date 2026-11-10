Jak przypomina serwis, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda już w maju alarmowała, że w niektórych placówkach wydatki na wynagrodzenia sięgają nawet 106 proc. budżetu. Wówczas resort rozważał ograniczenie ich udziału do 60–70 proc.

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Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić trzy nowe wskaźniki jakości

Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć katalog wskaźników jakości o trzy nowe parametry dotyczące wydatków na personel w placówkach medycznych. Wszystko po to, aby dokładnie sprawdzić, ile pieniędzy z NFZ placówki przeznaczają na wynagrodzenia personelu. Rozwiązanie dotyczące wskaźników zawarte zostało w projekcie nowelizacji rozporządzenia.

Pierwszy z projektowanych parametrów ma określać, jaki odsetek przychodów placówki z realizacji świadczeń finansowanych przez NFZ pochłaniają wydatki na personel. W kalkulacji znaleźć mają się zarówno koszty pracowników etatowych, jak i pozostałych osób, w tym m.in. tych będących na kontraktach.

Kolejny wskaźnik ma dać możliwość porównania różnych form zatrudnienia, a tym samym pomóc określić proporcje pomiędzy wydatkami na pracowników etatowych oraz pozostałych.

Trzeci parametr ma umożliwić natomiast analizę podziału wydatków kadrowych pomiędzy pracowników medycznych i niemedycznych.

Ustawa peselowa. 30 listopada mija ważny termin dla szpitali

Projektowane wskaźniki jakości to, jak zauważa Rynek Zdrowia, kolejne przepisy, które mają uporządkować system wynagrodzeń i zatrudniania medyków. Innym jest tzw. ustawa peselowa, która weszła w życie 5 sierpnia 2026 r. Jednym z jej podstawowych założeń jest identyfikacja tzw. kominów płacowych oraz zjawiska wieloetatowości wśród medyków.

W tym celu informacje o zarobkach poszczególnych pracowników powiązane mają być z ich numerami PESEL lub numerami prawa wykonywania zawodu. Dane te mają następnie trafiać do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Następnie instytucje te mają m.in. analizować strukturę wynagrodzeń oraz ich wpływ na koszty udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Rynek Zdrowia, szpitale na przekazanie danych w powiązaniu z numerem PESEL personelu medycznego mają dostać czas do 30 listopada, natomiast podmioty niebędące szpitalami – do 15 listopada. W styczniu 2027 r. ma odbyć się prezentacja zebranych danych.

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