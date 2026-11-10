Ibum Forte 400 mg, a obecnie Ibum Med jest stosowany w łagodzeniu bólu i obniżaniu gorączki.

Reklama Reklama

Ibum Forte zmienił nazwę na Ibum Med i jest lekiem wydawanym na receptę

Wcześniej Ibum Forte 400 mg był lekiem wydawanym bez recepty (OTC). Na mocy decyzji nr UR/ZD/2070/26 prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych kategoria dostępności leku zmieniona została na Rp. Oznacza to, że obecnie Ibum Med może być wydawany wyłącznie na receptę. Tym samym osoby, które do tej pory stosowały Ibum Forte 400 mg, teraz przed zakupem Ibum Med będą musiały uzyskać receptę od lekarza.

To jednak nie wszystkie zmiany. Dotychczas Ibum Forte był dostępny w opakowaniach po 6, 12, 24 i 36 kapsułek. Obecnie lek pod nazwą Ibum Med można dodatkowo kupić w opakowaniu zawierającym 60 kapsułek.

Wspomniana decyzja URPL, która została wprowadzona na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, weszła w życie 16 października.

Warto podkreślić, że decyzja dotyczy jedynie konkretnego preparatu pod obecną nazwą Ibum Med. Inne leki OTC zawierające 400 mg ibuprofenu nie zmieniły swojej kategorii, co oznacza, że nadal można kupić je bez recepty.

Leki z ibuprofenem. Nie wszyscy powinni je stosować

Ibuprofenum to, jak przypomina Rynek Zdrowia, substancja czynna należąca do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Jest stosowana m.in. w łagodzeniu bólu:

głowy,

zębów,

mięśni,

stawów,

związanego z miesiączką.

Ponadto substancja wspomaga obniżanie gorączki, która towarzyszy infekcjom.

Jednak nie wszyscy, jak przypomina serwis, powinni stosować leki zawierające ibuprofenum. Nie jest on zalecany przede wszystkim pacjentom z niewydolnością wątroby, nerek lub serca. Nie powinny stosować go również osoby z chorobą wrzodową lub dwunastnicy, a także osoby u których stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych.

Ponadto ibuprofen nie jest zalecany kobietom w ostatnim trymestrze ciąży.