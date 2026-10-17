Jak podkreśla fińska badaczka Mahsa Bahman z Uniwersytetu Abo Akademi, technologia inspirowana drukiem 3D jest już wprowadzana w niektórych szpitalach i wyspecjalizowanych aptekach. To dzięki niej wytwarza się spersonalizowane leki dostosowane do potrzeb konkretnych pacjentów. Praktyka ta nie jest jednak jeszcze powszechna.

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Spersonalizowane terapie coraz bliżej. Skorzystają zwłaszcza dzieci i seniorzy

Bahman poświęciła zagadnieniu swoją pracę doktorską. Ekspertka sprawdziła, w jaki sposób druk 3D może poprawić dokładność dawkowania i zwiększyć dostępność indywidualnie dopasowanych terapii. Jak przypomniała, wiele leków produkuje się obecnie w standardowych dawkach, mimo że potrzeby poszczególnych pacjentów często znacznie się różnią.

Dodała, że na spersonalizowanych terapiach szczególnie zyskają dzieci. Ich opiekunowie i pracownicy ochrony zdrowia w wielu przypadkach muszą dzielić tabletki lub modyfikować dostępne preparaty, co może utrudniać precyzyjne dawkowanie. – Dzieci często potrzebują dawek leków, które nie są dostępne w gotowych produktach. Dzięki tej technologii farmaceuci mogą wytwarzać postacie leku zawierające dokładnie taką dawkę, jakiej potrzebuje konkretne dziecko – tłumaczyła Bahman cytowana w materiałach prasowych.

Badaczka zwróciła też uwagę, że w przypadku osób starszych zapotrzebowanie na leki potrafi zmieniać się z czasem, pacjenci cierpiący na rzadko występujące choroby mogą wymagać niestandardowych dawek, a z kolei ci leczeni szpitalnie – ich częstych zmian. Zdarzają się też sytuacje, w których brakuje gotowych lekarstw.

Owocna współpraca nauki z przemysłem. Wyniki są obiecujące

Ekspertka, inspirując się przemysłowymi drukarkami 3D, opracowała system precyzyjnie dozujący odmierzone ilości preparatu o konsystencji żelu. Pozwala to farmaceutom przygotowywać terapie dopasowane do konkretnej osoby przy zachowaniu stałej jakości.

Badaczka sprawdziła już, jak technologia ta może być wykorzystana do wytwarzania różnych spersonalizowanych leków. Oceniła także jej kluczowe parametry: dokładność dawkowania, jakość produktu, stabilność i powtarzalność. Ponadto przeanalizowała, jak metoda sprawdza się w warunkach apteki szpitalnej.

Bahman podkreśliła, że współpracuje już ściśle z przemysłem. Prowadziła bowiem swoje badania jako doktorantka przemysłowa w CurifyLabs – fińskiej firmie z sektora technologii medycznych będącej spin-offem Uniwersytetu Abo Akademi. Praca zatem pokazuje także, jak współpraca nauki z przemysłem może pomagać w przekładaniu osiągnięć naukowych na praktyczne rozwiązania dla ochrony zdrowia.

Marek Matacz (PAP)

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