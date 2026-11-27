Aby decyzje te były świadome i odpowiedzialne, potrzebny jest dostęp do aktualnej, rzetelnej i zrozumiałej wiedzy. Szczególnego znaczenia nabiera dziś umiejętność odróżniania sprawdzonych informacji od dezinformacji oraz krytycznego oceniania treści dotyczących zdrowia. Właśnie na tych potrzebach koncentruje się program Głównego Inspektoratu Sanitarnego „Senior w roli głównej”, który podkreśla znaczenie aktywności, kompetencji zdrowotnych i samodzielności osób starszych. Łączy on tematykę zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, zdrowia seksualnego, zdrowia psychicznego i szczepień ochronnych z rozwijaniem kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. Główny Inspektorat Sanitarny postawił seniorów w centrum działań edukacyjnych, tworząc program, który pokazuje, że kompetencje zdrowotne i krytyczne myślenie mogą stać się najlepszą receptą na dłuższe życie w dobrej kondycji.

Senior w centrum troski o zdrowie

Aktywność, samodzielność i dobra jakość życia to wartości ważne również na kolejnych etapach życia. Współcześni seniorzy mają różnorodne potrzeby, zainteresowania i doświadczenia, a kwestie związane ze zdrowiem pozostają istotnym elementem ich codzienności. Ważną rolę odgrywa tu nie tylko dostęp do opieki zdrowotnej, ale także możliwość korzystania z aktualnej, rzetelnej wiedzy, która pomaga lepiej rozumieć zmiany zachodzące w organizmie i świadomie uczestniczyć w decyzjach dotyczących własnego zdrowia.

Kompleksowe podejście do zdrowia

Zdrowie należy postrzegać całościowo. Nie chodzi jedynie o brak choroby, ale o dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Takie kompleksowe podejście zakłada, że na nasze zdrowie wpływają codzienne wybory, relacje z innymi ludźmi oraz aktywność intelektualna, a także sposób korzystania z informacji. W praktyce oznacza to, że senior powinien wiedzieć nie tylko, jak zdrowo się odżywiać lub dlaczego warto się szczepić. Równie ważna jest umiejętność rozpoznawania pierwszych objawów pogorszenia pamięci, znajomość dostępnych programów profilaktycznych czy wiedza o miejscach, gdzie można uzyskać wsparcie psychologiczne.

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Fałszywe informacje zagrożeniem dla zdrowia seniorów

Jednym z największych wyzwań współczesności nie są dziś wyłącznie choroby, ale również dezinformacja. Internet stał się podstawowym źródłem wiedzy dla milionów Polaków, jednak obok rzetelnych treści można znaleźć tam również nieprawdziwe porady medyczne, teorie spiskowe i fałszywe informacje dotyczące leczenia czy szczepień. Seniorzy są szczególnie narażeni na tego rodzaju przekazy. Często spotykają się z sensacyjnymi nagłówkami i reklamami „cudownych terapii”. Jednocześnie osoby starsze stanowią coraz liczniejszą grupę użytkowników internetu i nowych technologii. Korzystają z mediów społecznościowych, komunikatorów i portali informacyjnych, uczestnicząc w ten sposób w cyfrowym obiegu informacji. Zainteresowanie tą grupą wykazują również środowiska antysystemowe i podmioty rozpowszechniające dezinformację, które wykorzystują internet do budowania zasięgów i wpływania na opinie społeczne. Dlatego tak istotne jest wspieranie kompetencji medialnych i cyfrowych seniorów, w tym umiejętności krytycznej oceny treści oraz rozpoznawania prób manipulacji.

Główny Inspektor Sanitarny dr n. med. Paweł Grzesiowski podkreśla, że:

Program „Senior w roli głównej” jest niezwykle ważny, ponieważ daje osobom starszym wiedzę i narzędzia, które pomagają im świadomie dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. W świecie, w którym dezinformacja, szczególnie dotycząca zdrowia, może prowadzić do niebezpiecznych decyzji, rzetelna edukacja ma kluczowe znaczenie. Pamiętajmy, że zdrowie zaczyna się od codziennych decyzji. Naszą rolą jest nie tylko edukować, ale także wyposażać seniorów w konkretne umiejętności, które pomagają dbać o zdrowie przez całe życie.

Wiedza, która daje niezależność

Pierwsza edycja programu „Senior w roli głównej” objęła 1319 instytucji i ponad 40 tysięcy odbiorców. To pokazuje, że osoby starsze chętnie korzystają z wiedzy i narzędzi pomagających lepiej zadbać o zdrowie oraz bezpieczeństwo. Największą wartością programu jest jednak nie liczba uczestników, lecz wzmacnianie samodzielności seniorów. Im większa wiedza, tym większa szansa na podejmowanie trafnych decyzji i zachowanie niezależności przez długie lata.

Bo zdrowie zaczyna się od wiedzy. A senior, wyposażony w rzetelne informacje i kompetencje, powinien być nie tylko odbiorcą działań prozdrowotnych, lecz przede wszystkim aktywnym partnerem kreującym zdrową i przyjazną seniorom przestrzeń.

Organizacje zainteresowane chęcią udziału w programie „Senior w roli głównej” mogą kontaktować się z https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne

Więcej na: https://www.gov.pl/web/gis/senior-w-roli-glownej

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