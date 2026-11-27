W wiadomości do pracowników TK, do której dotarł serwis wPolityce, zastępująca prezesa Trybnału Anna Korwin-Piotrowska przekonuje, że już niedługo nielegalnie przejęty Trybunał zajmie się wyznaczaniem składów sędziowskich oraz rozpoznaniem zaległych spraw.

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„Szanowni Państwo, wspólnym wysiłkiem przywracamy normalne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję za wysiłek wszystkim zaangażowanym osobom. Nadrzędnym celem jest przywrócenie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy publicznej i środka ochrony praw i wolności jednostki. Dlatego już niedługo przystąpimy do wyznaczania składów sędziowskich i oby jak najszybciej do rozpoznawania zawisłych w Trybunale spraw” – czytamy w wiadomości cytowanej przez serwis.

Korwin-Piotrowska uspokaja pracowników Trybunału: wypłaty będą

W dalszej części pisma Korwin-Piotrowska odniosła się do kwestii finansowych, zapewniając o ciągłości wypłat wynagrodzeń dla pracowników oraz uposażeń dla sędziów.

„Sędziowie mają świadomość, że swoje urzędy mogą pełnić skutecznie tylko wtedy, kiedy prawidłowo funkcjonuje Kancelaria i Biuro Służby Prawnej TK. Doceniamy Państwa pracę i wsparcie. Wiem, jak ważne jest dla Państwa poczucie stabilności i przewidywalności tej pracy. Chcę więc Państwa zapewnić, że wypłata wynagrodzeń pracowników, uposażeń dla sędziów oraz realizacja innych zobowiązań finansowych Trybunału nie jest zagrożona. Wynagrodzenia otrzymacie Państwo bez żadnych zakłóceń” – napisała.

Były szef CBA dostał wypowiedzenie z pracy w TK

Wiadomość Korwin-Piotrowskiej zawiera również informacje o decyzjach personalnych:

„Mam także świadomość, że podejmowane są niedopuszczalne próby wywierania na pracowników presji związanej z wykonywaniem przez Państwa codziennych pracowniczych obowiązków. Z tego powodu, mając na względzie troską o Państwa zdrowie, spokój, a także niezbędny komfort wykonywania obowiązków pracowniczych chcę poinformować, że p. W. Ścibor, p. B. Białowąs i p. K. Niedbała zostali odsunięci od pełnienia swoich obowiązków, natomiast do p. A. Stróżnego skierowano wypowiedzenie umowy o pracę. Szanowni Państwo, w najbliższym czasie zorganizuję spotkanie dla Pracowników, na którym przekażę Państwu więcej informacji oraz postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa ewentualne pytania” – przekazała Korwin-Piotrowska.

Weronika Ścibor to rzeczniczka prasowa Trybunału Konstytucyjnego. Publikowała w mediach społecznościowych komunikaty oraz oświadczenia związane ze sporem wokół TK, w tym oświadczenie sześciu sędziów TK z 24 listopada 2026 roku oraz reakcję Bogdana Święczkowskiego na decyzję Sądu Dyscyplinarnego TK.

Beata Białowąs to urzędniczka powołana przez prezesa Bogdana Święczkowskiego 5 października 2026 r. do pełnienia obowiązków dyrektora Kancelarii TK. Kamil Niedbała był natomiast szefem Gabinetu Prezesa TK i przewodniczący NSZZ Solidarność w Trybunale.

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Kim jest płk. Andrzej Stróżny

Przypomnijmy, że Andrzej Stróżny to polski funkcjonariusz służb specjalnych (najpierw ABW, potem CBA), a także policji.

W czasie akcji ABW w domu Barbary Blidy, która zakończyła się śmiercią posłanki, Stróżny pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu w centrali Agencji i przebywał w pobliżu miejsca tragedii. Według sejmowej komisji śledczej, która go przesłuchiwała w tej sprawie, mówił nieprawdę podając prywatny powód swojej wizyty w Katowicach; w rzeczywistości miał tam nadzorować czynności wobec Blidy.

W latach 2020–2023 Stróżny był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W grudniu 2023 został odwołany z tego stanowiska. W listopadzie 2024 został prezesem zrzeszającego byłych agentów CBA stowarzyszenia „Orla Rota – Niezależni w służbie Polski”. W październiku 2026 r. prezes TK Bogdan Święczkowski powołał go na doradcę ds. bezpieczeństwa w Trybunale Konstytucyjnym.