Na stanowisku doradcy do spraw bezpieczeństwa Trybunału Konstytucyjnego prezes TK Bogdan Święczkowski zatrudnił byłego szefa CBA Andrzeja Stróżnego; zastępowanie dyrektor Kancelarii TK powierzono Beacie Białowąs - poinformował w poniedziałek TK.

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Informację o decyzjach personalnych prezesa Trybunału przekazano na profilu TK na platformie X.

Były szef CBA Andrzej Stróżny zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym

"Wobec bezprecedensowego ataku Prokuratury Krajowej wymierzonego w Trybunał Konstytucyjny, a w szczególności w Dyrektora Kancelarii i Komendanta Straży Trybunalskiej oraz ich zawieszenia w czynnościach służbowych, prezes TK Bogdan Święczkowski podjął decyzje personalne" - czytamy w tym wpisie.

W informacji nawiązano do zdarzeń z drugiej połowy września 2026 roku. Wówczas Prokuratura Krajowa poinformowała, że dyrektor Kancelarii TK Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P. postawiono zarzuty m.in. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodziło o sprawę niedopuszczenia do orzekania czworga osób wybranych na sędziów TK.

Śledztwo prokuratury ws. Trybunału Konstytucyjnego i nowych sędziów TK

Śledztwo PK odnosi się m.in. do "złośliwego i uporczywego naruszanie praw pracowniczych poprzez niezapewnienie czworgu sędziom TK warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadających godności sprawowanego urzędu, nieprzydzielanie im spraw oraz niedopełnienie formalności związanych z ich zatrudnieniem na stanowiskach sędziów TK".

Dotyczy to wybranych w marcu przez Sejm Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy i Anny Korwin-Piotrowskiej. 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli oni ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Następnie przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Nie zostali jednak dopuszczeni do orzekania przez prezesa Święczkowskiego i nie objęli urzędów w TK.

Jak informowano podejrzani Zofia H. i Piotr P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynu i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator wobec obojga zastosował m.in. zawieszenie w czynnościach służbowych, zakaz kontaktowania się z sędziami i pracownikami wykonującymi obowiązki w TK oraz zakaz przebywania w budynku TK.

W związku z tym - jak przekazano w poniedziałkowym wpisie TK - prezes Święczkowski "na czas nieobecności dyrektora Kancelarii jego zastępowanie powierzył dotychczasowemu pracownikowi TK Beacie Białowąs".

"Natomiast na stanowisku doradcy prezesa TK ds. bezpieczeństwa Trybunału Konstytucyjnego zatrudniony został minister płk. Andrzej Stróżny" - poinformowano.

Jak wynika z wpisu TK na platformie X Beata Białowąs jest radną sejmiku województwa śląskiego z klubu PiS.

Andrzej Stróżny, były szef CBA, zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym

Andrzej Stróżny był szefem CBA w latach 2020-2023. W zeszłym tygodniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Stróżnemu postawiono zarzuty nadużycia uprawnień w związku z wykorzystywaniem lokali konspiracyjnych CBA do celów innych niż służbowe.

Stróżny nie przyznał się do zarzutów. - Stawiane mi przez prokuraturę zarzuty są pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Swoimi decyzjami doprowadziłem do wymiernych i znacznych oszczędności dla budżetu państwa - oświadczył były szef CBA.