W czwartek odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami środowisk politycznych w Kancelarii Prezydenta, poświęcone przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie jak w środę, uczestniczyli w nim m.in. politycy PiS, Rozwoju Plus, PSL, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej oraz Demokracji Bezpośredniej. W konsultacjach ponownie nie wzięły udziału Koalicja Obywatelska, Lewica i Centrum.

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W środę szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że wypracowano wspólny projekt zmian w TK, którego podstawą był pomysł PSL. Propozycja partii miała być „najdalej idąca” i została „mocno uzupełniona” o postulaty pozostałych klubów i kół parlamentarnych.

Zbigniew Bogucki: Trudne spotkanie w sprawie TK. Nastąpił impas

Po czwartkowym spotkaniu Bogucki przekazał jednak, że rozmowy utknęły. – Dzisiaj nastąpił impas w rozmowach dotyczący tego, w jaki sposób doprowadzić do wygaszenia funkcjonowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego – oznajmił podczas briefingu prasowego.

– To było bardzo trudne spotkanie, bo tak jak wczoraj mówiłem, miałem uzgodnione 70 proc. różnego rodzaju rozwiązań, zarówno tych dotyczących reakcji na to, co dzieje się tu i teraz, ale także zmian, które miałyby funkcjonować na przyszłość, a więc nowego sposobu wyboru sędziów TK – zaznaczył szef KPRP.

Jak wyjaśnił, chodzi o to, by „wybór dokonywał się w sposób szerszy, nie tylko w ramach jednej większości politycznej”.

Bogucki przyznał, że podczas czwartkowych konsultacji poruszono tematy, które wywołują najsilniejszy spór wśród ugrupowań, a więc konkretnych propozycji rozwiązania konfliktu wokół TK. – Nastąpił pewien impas w rozmowach dotyczący kwestii nie tego czy, ale w jaki sposób doprowadzić do wygaszenia funkcjonowania sędziów TK i także tych, którzy zostali wybrani przez Sejm na funkcje, a którzy nie są sędziami uprawnionymi do orzekania – powiedział.

Szef KPRP dodał, że partie, które wzięły udział w rozmowach, co do zasady zgadzają się, że aby myśleć o nowym Trybunale, „trzeba zamknąć jego funkcjonowanie w tym kształcie” i uzupełnił, że chodzi zarówno o sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, jak i tych, którzy tego nie zrobili.

– Dzisiaj nie udało się doprowadzić do uzgodnienia. Były różne propozycje, w związku z tym rozmowy zostały zawieszone – powiedział Bogucki.

Dodał, że ugrupowania mają w przyszłym tygodniu przekazać Kancelarii Prezydenta swoje propozycje zmian w TK. Jak zaznaczył, „podjęcie dalszych rozmów ma sens tylko wówczas, gdy stronnictwa polityczne dojdą do porozumienia, w jaki sposób zamknąć funkcjonowanie Trybunału w tym kształcie”.