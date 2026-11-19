Tydzień temu Europejski Trybunał Praw Człowieka na dwa lata pozbawił rumuńską prawniczkę uprawnień do reprezentowania przed nim skarżących. Powodem tej niecodziennej decyzji ETPC były zarzuty o wspomaganie się przez kobietę wytworami sztucznej inteligencji (AI). W pismach kierowanych do trybunału prawniczka powoływała się na nieistniejące wyroki i wywodziła z nich twierdzenia przemawiające za słusznością reprezentowanego przez nią stanowiska.

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Prawniczka zaufała rzetelności AI

Sędziowie rozpatrujący wnoszone przez pełnomocniczkę skargi zorientowali się, że nawet jeśli podstawą twierdzeń prawniczki był prawdziwy wyrok, to już cytaty, które rzekomo z niego pochodziły, zostały spreparowane przez AI. Wielokrotnie adwokat uzasadniała swoje tezy orzeczeniami niezwiązanymi z tematem czy wręcz zupełnie przeczącymi wywodzonym przez nią wnioskom. To zaś wskazywało, że kobieta nigdy nie zapoznała się z cytowanymi przez siebie wyrokami, w całości zawierzając rzetelności sztucznej inteligencji.

Do postępowania w sprawie prawa rumuńskiej adwokat wszczętego w nadzwyczajnym trybie przed ETPC przystąpiła m.in. rumuńska izba zrzeszająca adwokatów. Sama zainteresowana przyznała się do korzystania z AI. Stwierdziła, że nie dokonała wystarczająco pogłębionej weryfikacji cytowanych przez siebie orzeczeń. Rozpatrujący tę sprawę sędziowie ETPC tłumaczenia kobiety nazwali eufemistycznymi. Według nich adwokat nie przeprowadziła jakiejkolwiek weryfikacji. Podkreślili, że prawniczka uchybiła standardom etyki zawodowej, a także nie dopełniła obowiązków nałożonych na nią przez prawo krajowe i regulacje unijne.

Dwuletni zakaz za obciążenie ETPC niepotrzebną pracą

Uzasadniając dwuletni zakaz reprezentowania skarżących przed ETPC, Trybunał zauważył, że by uniknąć sporej części kompromitujących kobietę pomyłek wystarczyło sięgnąć do elektronicznej bazy orzeczeń. W ten sposób można było wyeliminować choćby najbardziej jaskrawe skutki halucynacji AI.

ETPC argumentował także, że na skutek lenistwa i frywolności prawniczki, sędziowie i pracownicy trybunału zamiast zajmować się merytorycznym rozpatrywaniem sprawy, byli zmuszeni do drobiazgowej analizy skargi pod kątem zawartych w niej przekłamań i nieprawdziwych cytatów. To zaś przysporzyło im mnóstwa niepotrzebnej pracy.