Jak informuje portal tvn24.pl, druga tura rozmów zwolenników resetu Trybunału Konstytucyjnego, prowadzonych pod przewodnictwem szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, zakończyła się deklaracją, że uczestnicy uzgodnili około 70 proc. proponowanych rozwiązań. Kolejne spotkanie zaplanowano na czwartek o godz. 18.

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Według ustaleń portalu propozycja zakłada trwałą zmianę zasad wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To różni ją od przedstawionej wcześniej koncepcji PSL, która przewidywała jednorazowe rozwiązanie wprowadzane w specjalnym trybie. Nowe regulacje określałyby dodatkowe wymagania wobec kandydatów na sędziów TK, w tym kryterium wieku, a także wprowadzałyby ośmioletni okres karencji między zakończeniem działalności politycznej a możliwością objęcia stanowiska w Trybunale.

Spór o status pięciu osób wybranych do TK

Propozycja zakłada również przeniesienie w stan spoczynku wszystkich osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta przygotowała jednak odrębne przepisy dotyczące pięciu osób, których Karol Nawrocki nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego w celu odebrania ślubowania. Chodzi o Annę Korwin-Piotrowską, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Macieja Berka.

Jak wynika z ustaleń tvn24.pl, przedstawiciele prezydenta zaproponowali, by również te osoby przeszły w stan spoczynku, choć nie uznają ich za sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jeden z punktów spornych, który ma być przedmiotem dalszych negocjacji. Kontrowersje budzi również konstytucyjna zasada, zgodnie z którą sędziów TK wybiera Sejm.

Projekt zakłada wprowadzenie stałego mechanizmu wyboru sędziów Trybunału większością trzech piątych głosów. Według nieoficjalnych ustaleń portalu uczestnicy rozmów rozważają jednak podniesienie wymaganej większości do dwóch trzecich głosów.

Zmiany w Konstytucji. Jakie poparcie jest potrzebne?

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jednym z głównych celów rozmów prowadzonych z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego jest wypracowanie wspólnego projektu zmian w Konstytucji, który następnie trafiłby do Sejmu.

Do wniesienia projektu ustawy o zmianie Konstytucji potrzeba co najmniej 92 podpisów posłów. Oznacza to, że do jego złożenia mogłoby wystarczyć poparcie m.in. parlamentarzystów Polski 2050, PSL, koła Rozwój Plus, Partii Razem oraz posłów niezrzeszonych. Zebranie wymaganej liczby podpisów pozwoliłoby skierować projekt do dalszych prac parlamentarnych. Nie przesądzałoby jednak o jego przyjęciu.