Na przełomie października i listopada służby rosyjskie planowały operację dywersyjną na terenie Polski, blisko granicy z obwodem królewieckim – ujawniła [[ "Rzeczpospolita". Akcja mogłaby zostać zrealizowana pod obcą flagą i połączona z symulowanym atakiem na obiekt w Rosji.

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- Takie informacje oczywiście były. Takich informacji codziennie jest wiele – komentował w Radiu ZET szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Jarosław Stróżyk.

- Źródła polskie, autonomiczne, ale też sojusznicze to potwierdzały, w codziennej wymianie wywiadowczej – dodał.

Wskazał, że podobne zagrożenia na Litwie, Łotwie i Estonii są „permanentnie”.

- Być może to zagrożenie na naszej północnej granicy dotychczas trochę niedoceniane. Trudno jest czasami ocenić wiarygodność takich informacji, ale my nie możemy ich zanegować. Obrona naszej ludności cywilnej w strefach przygranicznych jest naszym priorytetem – powiedział.

- Nie możemy zanegować żadnego sygnału. W tym przypadku ta operacja, która była prowadzona, ćwiczenia naszych wojsk, ale również policji i samorządu to było doskonałe miejsce i czas do ćwiczenia między samorządem, MSWiA i MON – komentował.

Sytuacja najgorsza od 80 lat

Szef SKW przyznał, że sytuacja bezpieczeństwa „od wielu lat nie jest stabilna i nie idzie w dobrym kierunku”.

- W czasach zimnej wojny zagrożenia były co jakiś czas, ale takiej niestabilności, braku przewidywalności co do następnych zagrożeń – od podpaleń po rzeczywiste naruszenia przestrzeni powietrznej – nie było w ciągu ostatnich 80 lat, co nie oznacza, że nie panujemy nad sytuacją – mówił Stróżyk.

Szef kontrwywiadu dodał także, że rosyjskich szpiegów prawdopodobnie jest „wielu”. – Sukcesywnie staramy się ich wyłapywać – mówił. Stwierdził, że problemem nie są tylko służby.

- To też aparat służący do zbierania informacji w sposób nielegalny, ale też poszukujemy bardziej tych ludzi, którzy postanawiają zdradzić swoje państwo i sprzedawać informacje, sprzedawać siebie w jakimś stopniu Rosji – powiedział.