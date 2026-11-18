Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, rosyjskie służby planowały na przełomie października i listopada operację dywersyjną na terenie Polski niedaleko granicy z obwodem królewieckim, połączoną z możliwym przekroczeniem granicy i symulowanym atakiem na obiekt znajdujący się także w Federacji Rosyjskiej. Prowokacja mogłaby zostać zrealizowana pod ukraińską flagą, aby odpowiedzialnością obciążyć Kijów.

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– Mieliśmy informacje o konkretnych obiektach, gdzie miało dojść do ataku. Rosjanie zakładali dużą liczbę ofiar – przekazał nam jeden z rozmówców.

Sprawdziliśmy, co na ten temat piszą w środę zagraniczne media.

Turecka agencja Anadolu Ajansı: Eskalacja działań Rosji ma podważyć wsparcie NATO dla Ukrainy

Państwowa agencja prasowa Turcji Anadolu Ajansı (AA), cytując „Rzeczpospolitą”, zaznaczyła, że „Polska udaremniła rosyjską prowokację mającą na celu obarczenie Ukrainy odpowiedzialnością za śmiertelny atak”.

Turecka agencja przypomniała, że „Polska, będąca członkiem NATO i granicząca z silnie zmilitaryzowanym rosyjskim obwodem królewieckim oraz sojuszniczą wobec Moskwy Białorusią, wielokrotnie ostrzegała przed rosyjskimi aktami sabotażu i działaniami hybrydowymi wymierzonymi we wschodnią flankę Sojuszu”.

W depeszy zauważono, że „doniesienia o planowanym spisku, jeśli zostaną potwierdzone, oznaczałyby znaczącą eskalację działań mających na celu podważenie zachodniego wsparcia dla Ukrainy poprzez upozorowanie ataku i przypisanie za niego odpowiedzialności Kijowowi”.

Ukraiński portal Kyiv Independent: Rosja próbuje wykorzystywać napięte stosunki polsko-ukraińskie

Ukraiński serwis informacyjny, opisując doniesienia „Rzeczpospolitej”, podkreślił w nagłówku, że celem rosyjskiej prawdopodobnej prowokacji miało być wstrzymanie pomocy dla Ukrainy.

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Kyiv Independent wskazał, że „informacje o planowanej operacji pojawiają się w czasie narastających obaw związanych z rozszerzającą się w Europie rosyjską kampanią wojny hybrydowej”. Ukraiński portal wymienił, że obejmuje ona między innymi akty sabotażu, cyberataki i wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną innych państw. „Ukraiński wywiad wojskowy ostrzegał w październiku, że Moskwa poleciła swoim służbom bezpieczeństwa zwiększenie liczby operacji hybrydowych w krajach UE i NATO” – przypomniał serwis.

Kyiv Independent ocenił, że „Rosja próbuje wykorzystywać napięte stosunki polsko-ukraińskie, podsycane sporami dotyczącymi pamięci historycznej, w tym uznawania przez Ukrainę postaci związanych z Ukraińską Powstańczą Armią (UPA), która jest kojarzona z rzeziami Polaków na Wołyniu w 1943 roku”.

Rosyjski niezależny portal Meduza: Rosja planowała operację pod fałszywą flagą

O publikacji „Rzeczpospolitej” napisał również rosyjskojęzyczny niezależny serwis informacyjny Meduza z siedzibą w Rydze. Jak podkreślił, rosyjska prowokacja mogła odbyć się pod ukraińską flagą, by zrzucić odpowiedzialność na Kijów, i doprowadzić do licznych ofiar śmiertelnych.

Portal przypomniał również słowa premiera Donalda Tuska, który na początku listopada informował, że wykryto próbę prowokacji w pobliżu granicy Polski z obwodem królewieckim. Jak przekazał wtedy Tusk, otrzymał informację od Straży Granicznej, że na granicy „zauważono podejrzany ruch”. „Ludzie z latarkami. Bardzo szybko zmobilizowaliśmy tam odpowiednie siły i środki i udało nam się zapobiec prowokacji” – cytuje polskiego premiera Meduza.

The Moscow Times: Putin zintensyfikował działania hybrydowe wymierzone w Europę

Niezależny rosyjskojęzyczny portal The Moscow Times z siedzibą w Amsterdamie także przekazał bazując na ustaleniach, „Rzeczpospolitej”, że „polskie służby wywiadowcze przeprowadziły operację prewencyjną, aby zapobiec rosyjskiej prowokacji wywiadowczej na granicy z obwodem kaliningradzkim”, która „miała doprowadzić do dużej liczby ofiar”.

The Moscow Times dodał, że wcześniej The Wall Street Journal informował, iż prezydent Rosji Władimir Putin osobiście nakazał rosyjskim służbom wywiadowczym zintensyfikowanie działań hybrydowych wymierzonych w Europę. Jak przypomniał portal, po nieudanym ataku dronowym w Lipsku w Niemczech w nocy 5 sierpnia 2026 r., w różnych krajach odnotowano liczne podpalenia obiektów związanych z przemysłem obronnym, sabotaż stacji Starlink oraz ataki dronów na statki handlowe, również na wodach terytorialnych tych państw.

The Moscow Times wspomniał również, że w październiku Putin publicznie zasugerował, że Moskwa mogłaby użyć broni jądrowej, gdyby zagrożona została jej eksklawa nad Morzem Bałtyckim.