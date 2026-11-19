Anna Korwin-Piotrowska odniosła się do decyzji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie immunitetów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. W oświadczeniu opublikowanym w czwartek na stronie Trybunału wyjaśniła, dlaczego zgromadzenie nie wyraziło zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego.

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Jak argumentowała, prokuratura nie przedstawiła wystarczających powodów, dla których zastosowanie tego środka zapobiegawczego miałoby być konieczne na obecnym etapie.

– Prokurator niedostatecznie uargumentował konieczność zastosowania takiego środka zapobiegawczego i nie wykazał, żeby w tym momencie było to konieczne – powiedziała Korwin-Piotrowska.

Zaznaczyła jednocześnie, że jeżeli w przyszłości pojawią się nowe przesłanki uzasadniające zatrzymanie i aresztowanie prezesa TK, prokuratura będzie mogła ponownie wystąpić z takim wnioskiem. Zgromadzenie będzie wówczas ponownie analizowało sprawę.

Uchylenie immunitetów i poważne konsekwencje dla sędziów

Korwin-Piotrowska podkreśliła, że decyzja o uchyleniu immunitetu sędziemu wiąże się z istotnymi konsekwencjami dla jego statusu zawodowego. W przypadku wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego konieczne jest zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych.

Zgromadzenie musi również obniżyć jego wynagrodzenie. Jak zaznaczyła sędzia, przy podejmowaniu decyzji uwzględniano wszystkie te skutki.

W środę poinformowano o uchyleniu immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu. Zgromadzenie wyraziło zgodę na pociągnięcie prezesa TK do odpowiedzialności karnej w trzech sprawach, natomiast w przypadku wiceprezesa Trybunału zgoda dotyczyła jednego wniosku.

Trzy sprawy dotyczące Bogdana Święczkowskiego

Pierwsza uchwała w sprawie prezesa TK dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień i uporczywego naruszania praw pracowników poprzez wielokrotne delegowanie dziewięciu prokuratorów. Chodzi o okres, w którym Święczkowski pełnił funkcję Prokuratora Krajowego, w latach 2016–2022.

Drugi wątek związany jest z jego działalnością jako pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego. Dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień przy prowadzeniu kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także zapoznania się i ujawnienia innym informacji objętych tajemnicą obrończą oraz adwokacką.

Trzecia uchwała odnosi się do działalności Święczkowskiego jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków poprzez niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów TK do orzekania oraz uporczywe naruszanie ich praw pracowniczych.

W tym przypadku chodzi o uniemożliwianie wykonywania obowiązków sędziowskich Annie Korwin-Piotrowskiej, Marcinowi Dziurdzie, Krystianowi Markiewiczowi, Maciejowi Taborowskiemu i Maciejowi Berkowi.

Uchwała obejmuje również podejrzenie naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka. Według prokuratury Święczkowski miał użyć wobec niego przemocy 14 października, podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Immunitet uchylony także Bartłomiejowi Sochańskiemu

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zgodziło się również na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego.

Wniosek dotyczył podejrzenia niedopełnienia obowiązków w związku z niedopuszczaniem prawidłowo wybranych sędziów TK do orzekania oraz uporczywym naruszaniem ich praw pracowniczych.

Pięcioro sędziów, których dotyczy ten wątek, to osoby wybrane przez Sejm obecnej kadencji, których prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego w celu odebrania ślubowań. Złożyli oni ślubowania w Sejmie, używając formuły „wobec prezydenta”, a następnie przekazali dokumenty do Kancelarii Prezydenta.

Korwin-Piotrowska: musieliśmy zapewnić prawo do obrony

Sędzia odniosła się również do zarzutów przedstawianych przez obrońców Święczkowskiego i Sochańskiego podczas wtorkowego posiedzenia. Pełnomocnicy kwestionowali m.in. sposób prowadzenia postępowania, terminy doręczenia wniosków immunitetowych, brak udziału organizacji społecznych oraz domagali się jawności posiedzenia. Składali także wnioski o wyłączenie sędziów.

Korwin-Piotrowska wskazała, że przepisy regulujące postępowanie w sprawach immunitetowych sędziów TK są bardzo ograniczone. W związku z tym konieczne było sięgnięcie do innych regulacji, w tym dotyczących statusu sędziów Sądu Najwyższego oraz ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Podkreśliła, że postępowanie przed Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK nie jest postępowaniem karnym, dlatego przepisy Kodeksu postępowania karnego nie mają w nim bezpośredniego zastosowania.

Mimo tych ograniczeń, jak zapewniała, sędziowie uznali, że należy zagwarantować zainteresowanym możliwość obrony. Dlatego dopuszczono do udziału w postępowaniu ich obrońców i umożliwiono im odniesienie się do przedstawionych wniosków.

Jak doręczono wnioski immunitetowe?

Korwin-Piotrowska wyjaśniła także kwestię doręczenia dokumentów prezesowi i wiceprezesowi TK. Według jej relacji 3 listopada skontaktowała się telefonicznie z Sochańskim, aby ustalić sposób przekazania wniosków. Ten miał jednak powiedzieć, że nie będzie odbierał korespondencji.

W przypadku Święczkowskiego próba kontaktu telefonicznego również nie zakończyła się powodzeniem.

6 listopada wysłano następnie przesyłki priorytetowe na adresy zamieszkania obu sędziów. Zawierały one zawiadomienia o terminie zgromadzenia, odpisy wniosków oraz informacje o możliwości przedstawienia stanowiska.

Jak przekazała Korwin-Piotrowska, przesyłki zostały awizowane. Pierwsze zawiadomienie o możliwości odbioru korespondencji dla Święczkowskiego miało przypadać na 12 listopada, a dla Sochańskiego na 10 listopada.

Święczkowski kwestionuje decyzje zgromadzenia

Prezes TK, pytany wcześniej w Polsat News o decyzje zgromadzenia, kwestionował jego legalność. Twierdził, że „nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały”, a on sam nie został zawieszony.

W odniesieniu do odmowy zgody na zatrzymanie i aresztowanie wyraził zadowolenie, mówiąc o „otrzeźwieniu ludzi, którzy uzurpują sobie bycie sędziami” Trybunału.

Święczkowski deklarował również, że nie wie, o co prokuratura próbuje go oskarżyć. Zapytany, czy stawi się na ewentualne wezwanie, odpowiedział, że raczej nie, a decyzja będzie zależała od jego pełnomocników.

Zapowiedział także kontynuowanie prób wejścia do budynku Trybunału Konstytucyjnego.

30 października przedstawiciele sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia o najdłuższym stażu, została osobą kierującą TK. Wydała wówczas zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski uznał te działania za uzurpację.

Zgodnie z ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego pociągnięcie sędziego TK do odpowiedzialności karnej wymaga zgody Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału.