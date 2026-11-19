To pierwszy przypadek, w którym Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł o odpowiedzialności państwa za ludobójstwo. Orzeczenie może mieć przełomowe znaczenie dla innych postępowań, a zwłaszcza dla sprawy o ludobójstwo wniesionej w 2023 r. przez RPA przeciwko Izraelowi w związku z wojną w Strefie Gazy.

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Postępowanie wszczęła w 2019 roku Gambia, wspierana przez Organizację Współpracy Islamskiej, zrzeszającą 57 państw. Oskarżyła Mjanmę (Birmę) o celowe dążenie do wyniszczenia Rohingjów podczas ofensywy wojskowej przeprowadzonej dwa lata wcześniej.

Według danych przedstawionych w 2018 roku przez niezależną misję rozpoznawczą ONZ w wyniku operacji ponad 725 tys. Rohingjów uciekło do Bangladeszu, a około 10 tys. osób zginęło. Z relacji ocalałych wynika, że żołnierze dokonywali masowych zabójstw i gwałtów, a także palili całe wsie. Śledczy ONZ ocenili, że działania birmańskiej armii nosiły znamiona ludobójstwa.

Władze Mjanmy odrzucały zarzuty, przekonując, że operacja wojskowa była odpowiedzią na ataki przeprowadzane przez muzułmańskich rebeliantów.

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Kim są Rohingjowie? Historia prześladowań i ludobójstwa w Mjanmie

Rohingjowie są muzułmańską mniejszością etniczną zamieszkującą głównie stan Rakhine (Arakan) w buddyjskiej w większości Mjanmie. Choć żyją tam od pokoleń, władze traktują ich jak nielegalnych imigrantów z Bangladeszu, a w 1982 r. pozbawiły większość z nich możliwości uzyskania obywatelstwa, czyniąc ich bezpaństwowcami. Mają ograniczoną swobodę przemieszczania się oraz ograniczony dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i pracy.

Kulminacją prześladowań była szeroko zakrojona operacja armii Mjanmy w sierpniu 2017 r., przeprowadzona w odpowiedzi na ataki bojowników Armii Zbawienia Rohingjów Arakanu (ARSA) na posterunki policji.

Kontrowersje wzbudziła również postawa ówczesnej przywódczyni Mjanmy Aung San Suu Kyi, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla i wieloletniego symbolu walki o demokrację. Choć nie kontrolowała armii, w 2019 r. osobiście wystąpiła przed MTS w obronie swojego kraju, kwestionując oskarżenia o ludobójstwo. Jej stanowisko wywołało międzynarodową krytykę i zaszkodziło jej reputacji obrończyni praw człowieka. Po wojskowym zamachu stanu w 2021 r. została zatrzymana przez juntę i obecnie przebywa w areszcie domowym.

Sytuacja Rohingjów jest nadal dramatyczna. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) około 1,2 mln członków tej mniejszości przebywa obecnie w przepełnionych obozach dla uchodźców w Bangladeszu. Ograniczenia w podejmowaniu pracy i przemieszczaniu się uzależniają ich od pomocy humanitarnej, której finansowanie maleje.

Jak podaje UNHCR, w Mjanmie pozostaje około 520 tys. Rohingjów. Śledczy ONZ ocenili we wrześniu, że trwające walki i przemoc wobec cywilów uniemożliwiają bezpieczny powrót uchodźców.