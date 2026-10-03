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Jest pomysł na naprawę Trybunału Konstytucyjnego. Siłowe „odbicie” tylko pogłębi kryzys

Reset konstytucyjny, nowa ustawa napisana przez ekspertów i włączenie prezydenta oraz Senatu w wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego to recepta na realną naprawę tej instytucji, którą formułuje dr Tomasz Zalasiński w najnowszym raporcie Fundacji im. Stefana Batorego.

Publikacja: 03.10.2026 06:01

Bogdan Święczkowski, prezes TK

Bogdan Święczkowski, prezes TK

Foto: PAP

Mateusz Mikowski

W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Mateusza Mikowskiego, który ukazał się na rp.pl 28 września.

Mimo niedawnego wyboru przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, nazywany prawą ręką premiera Donalda Tuska, nie ma raczej co liczyć na zaprzysiężenie w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Ten ostatni bowiem odebranie ślubowania ma uzależniać od dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez nowego sędziego wymogów formalnych. Były minister w ostatnich dniach wysłał do prezydenta pismo z wezwaniem do odebrania od niego ślubowania. Zastrzega też, że ma przygotowane alternatywne kroki, które pozwolą mu objąć urząd. Podobnych rozwiązań nie wyklucza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i zapowiada podjęcie „działań zastępczych”.

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