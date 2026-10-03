W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Mateusza Mikowskiego, który ukazał się na rp.pl 28 września.

Mimo niedawnego wyboru przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, nazywany prawą ręką premiera Donalda Tuska, nie ma raczej co liczyć na zaprzysiężenie w obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Ten ostatni bowiem odebranie ślubowania ma uzależniać od dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez nowego sędziego wymogów formalnych. Były minister w ostatnich dniach wysłał do prezydenta pismo z wezwaniem do odebrania od niego ślubowania. Zastrzega też, że ma przygotowane alternatywne kroki, które pozwolą mu objąć urząd. Podobnych rozwiązań nie wyklucza minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i zapowiada podjęcie „działań zastępczych”.