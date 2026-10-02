Krajowa Rada Sądownictwa zadeklarowała „pełne wsparcie oraz gotowość do współpracy z Wyższą Radą Sądownictwa Ukrainy”.
Uchwałę w tej sprawie w piątek zamieszczono na stronie KRS. Przypomniano w niej, że do ataku doszło 25 września, a w jego wyniku ranni zostali pracownicy Rady, a budynek doznał poważnych uszkodzeń.
W uchwale czytamy, że „atak ten wpisuje się w ciąg działań Federacji Rosyjskiej mających na celu destabilizację państwa ukraińskiego, a w wymiarze symbolicznym stanowi próbę uderzenia w jeden z jego fundamentów – niezależne sądownictwo, będące atrybutem przynależności Ukrainy do demokratycznej wspólnoty europejskiej”.
Krajowa Rada Sądownictwa zadeklarowała jednocześnie „pełne wsparcie oraz gotowość do współpracy z Wyższą Radą Sądownictwa Ukrainy”. W uchwale wyraziła też „uznanie dla sędziów ukraińskich, którzy mimo trwającej wojny nieprzerwanie pełnią służbę, przyczyniając się do umacniania niezależności i integralności sądownictwa”.
KRS zwróciła uwagę, że od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w Ukrainie uszkodzonych – w tym całkowicie zniszczonych – zostało około 180 budynków sądowych.
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Przed tygodniem minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha informował, że Rosja uderzyła dronem w siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie. „Kolejna straszna noc rosyjskiego terroru, w tym z użyciem odrzutowych dronów Shahed. W swoim domu zginęło 14-letnie dziecko, a w Kijowie rannych zostało 20 osób. Tym razem Rosja uderzyła również w siedzibę Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy, będącej częścią ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości” – pisał Sybiha na platformie X. Podkreślał, że „te zbrodnie nie pozostaną bezkarne”.
Szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że „lekceważenie przez Rosję wymiaru sprawiedliwości nie oznacza, że nie powinna ponieść odpowiedzialności”.
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