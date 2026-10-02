W połowie września minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal zaprezentował europejskim partnerom w Paryżu przechwycone rosyjskie plany – „The New York Times”. Dokument dotyczy nadchodzącej zimowej kampanii uderzeń na ukraińskie obiekty energetyczne i wodociągowe. Gazeta nie sprecyzowała jednak, czy opisane działania obejmują pojedyncze uderzenie, serię fal, czy plan na całą zimę.

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Dla porównania w atakach z 2 lipca Rosja użyła 570 dronów i rakiet, a w ciągu 24 godzin z 23 na 24 marca – 948 dronów i 34 rakiety.

Ukraińskie elektrownie jądrowe i sieć przesyłowa celem Rosji

Z opublikowanych informacji wynika, że rosyjski plan zakłada uderzenia w podstacje elektryczne, elektrownie wodne i cieplne oraz ciepłownie. Najbardziej niepokojącym zamierzeniem jest chęć odcięcia od sieci trzech wciąż działających ukraińskich elektrowni atomowych. Rosjanie chcą to osiągnąć poprzez ostrzał rozdzielni elektrycznych zlokalizowanych w odległości mniejszej niż mila (ok. 1,6 km) od reaktorów.

W pierwszej kolejności zniszczone miałyby zostać podstacje w pobliżu zachodniej granicy Ukrainy, przez które kraj importuje energię z Europy, następnie elektrownie wodne, a w trzecim etapie – infrastruktura umożliwiająca funkcjonowanie ukraińskich elektrowni jądrowych.

Paraliż dostaw wody i energii w głównych miastach Ukrainy

Dokument zakłada również ataki na infrastrukturę wodociągową, w tym stacje pomp i oczyszczalnie ścieków. Według gazety jako główne cele wskazano Kijów, Charków i Odessę. Plan przewiduje ograniczenie poprzez ataki dostaw energii elektrycznej w tych miastach nawet o 90 proc., a także poważne zakłócenia dostaw ciepła i funkcjonowania kanalizacji.

„NYT” zastrzegł, że nie był w stanie potwierdzić autentyczności dokumentu, datowanego na sierpień i sporządzonego w języku rosyjskim. Zwrócił jednak uwagę, że przywódca Rosji Władimir Putin publicznie zapowiadał dalsze ataki na cele istotne dla ukraińskiej gospodarki, przedstawiając je jako odpowiedź na uderzenia wojsk Ukrainy na rosyjskie rafinerie.

Przygotowania Ukrainy do sezonu zimowego

Jak podał dziennik, celem miałoby być ograniczenie mocy wytwórczych Ukrainy o niemal 15 GW. Ukraińskie władze od kilku miesięcy przygotowują infrastrukturę do zimy, m.in. wzmacniając zabezpieczenia podstacji i rozwijając rozproszoną energetykę.

Według danych przedstawionych w sierpniu przez Szmyhala Ukraina dysponowała wówczas około 15 GW dostępnej mocy i oczekiwała zwiększenia jej do ponad 21 GW do końca roku. Zeszłoroczne zapotrzebowanie w szczytowym okresie wynosiło około 18 GW.