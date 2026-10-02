Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartkowym orędziu, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Jednocześnie zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

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Podczas piątkowej konferencji Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że prezydent podpisał ustawę „w wyniku presji i strachu przed opinią publiczną”.

– Mógł to zrobić dwa miesiące temu. Poinformował o tym w orędziu. Prawdę powiedziawszy, dziwi mnie ta sprawa, dlatego że wykorzystanie orędzia jest wtedy potrzebne, kiedy informuje się o rzeczach związanych bądź z zagrożeniem, bądź z rzeczami, które dotyczą bardzo mocno sfer najważniejszych, żywotnych związanych z bezpieczeństwem narodu – powiedział Czarzasty.

W jego opinii prezydent „użył orędzia, dlatego że nie zawetował ustawy”. – To jest ewenement w Polsce – dodał.

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Włodzimierz Czarzasty: zasada „ani kroku wstecz przed Nawrockim” zaczyna przynosić pozytywne efekty

Marszałek Sejmu stwierdził również, że zasada „ani kroku wstecz przed prezydentem Karolem Nawrockim” jest rozsądna i „zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju”.

Marszałek Sejmu oczekuje od Nawrockiego m.in. powołania ambasadorów i przyjęcia ślubowania od wybranego na sędziego TK Macieja Berka. – Oczekuję od prezydenta powołania ambasadorów. Mamy niepowołanych ambasadorów m.in. we Włoszech, w Indiach, w Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii. To ośmiesza Polskę, tym bardziej, że to ważne, że w przyszłym tygodniu w piątek odbywa się w Warszawie Trójkąt Weimarski – powiedział Czarzasty.

Dodał, że oczekuje od Nawrockiego również: przyjęcia ślubowania od członka Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, powołania szefa SOP-u oraz powołania 46 sędziów sądów rejonowych.

„Nie nadam biegu wnioskowi Święczkowskiego”

Podczas konferencji w Sejmie Czarzasty zwrócił się także do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, iż Bogdan Święczkowski skierował w środę, 30 września, do marszałka i wicemarszałków Sejmu pismo „dotyczące konieczności zapewnienia w ustawie budżetowej na 2027 r. środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania TK”. Przekazał im także projekt planu dochodów i wydatków TK na 2027 r. i poprosił o przekazanie swojego pisma wraz z tym planem wszystkim posłom.

– W związku z tym, jeżeli pan pisze do mnie, że działa pan w stanie wyższej konieczności, to ja mam dla pana taką propozycję: niech pan przestanie działać w stanie wyższej konieczności, niech pan zacznie działać zgodnie z prawem – zwrócił się do Święczkowskiego Czarzasty. – Nie nadam biegu sprawie, o którą pan wnosi – zaznaczył.

Powtórzył, że nie uważa Bogdana Święczkowskiego za prezesa TK.

Z informacji Polskiej Agencji Prasowej ze źródeł w Kancelarii Sejmu wynika, że Marszałek Sejmu, odpowiadając Bogdanowi Święczkowskiemu, wskazał, że zgodnie z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK uchwalanie projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego należy do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Czarzasty przypomniał, że minister finansów włącza do projektu budżetu państwa projekt dochodów i wydatków Trybunału uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne. Podkreślił jednocześnie, że szef MF nie otrzymał „aktu planistycznego podlegającego włączeniu do projektu ustawy budżetowej”, ponieważ Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK nie uchwaliło takiego projektu dochodów i wydatków Trybunału.

Projekt ustawy budżetowej na 2027 r. został przyjęty przez rząd we wtorek. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Gospodarki jeszcze na etapie prac nad tym projektem informowali, że nie zostały w nim ujęte dochody i wydatki TK. Stało się tak, gdyż — jak wyjaśniał resort — do ministra finansów przekazana została informacja, która nie została ustalona przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK, czego wymagają przepisy. Święczkowski wskazywał zaś, że dwukrotnie zwoływał posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK w celu uchwalenia budżetu, ale – jak napisał w środowym piśmie – „na skutek obstrukcji dwójki sędziów TK” nie udało się zebrać kworum koniecznego do zatwierdzenia planu budżetu w drodze uchwały.