O możliwości utworzenia nad Wisłą stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych media donoszą już od jakiegoś czasu. Teraz w tej kwestii głos zabrał amerykański prezydent Donald Trump. Zapytany o to w czwartek, 1 października, przez dziennikarzy, odpowiedział, że taka możliwość brana jest pod uwagę przez jego administrację.

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Donald Trump po raz drugi w ostatnich tygodniach mówi o stałej bazie wojsk USA w Polsce

– Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski. Więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć – mówił w czwartek Trump, odpowiadając na pytanie o budowę w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk.

Trump na pytanie dziennikarza o to, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w sprawie stworzenia w Polsce stałej bazy odparł: „Skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć”.

Była to druga w ostatnich tygodniach publiczna wypowiedź Trumpa na temat stworzenia w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. 17 września Trump napisał na Truth Social, że „czynione są znaczne postępy” w tej kwestii. Dodał, że „jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce”. Wówczas również podkreślał swoje dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim.

Bazy wojskowe USA w Europie Foto: PAP

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz uznał wówczas, że decyzja w sprawie została „de facto podjęta”. Prezydencki minister mówił, że Trump rozmawiał na ten temat z prezydentem Karolem Nawrockim podczas przyjęcia dla przywódców uczestniczących w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Stała baza USA w Polsce możliwa już w 2029 roku

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, amerykańskie wojsko może stworzyć bazę w Polsce już w 2029 r.. O sukcesie przedsięwzięcia zadecyduje decyzja rządu Donalda Trumpa o sile i rodzaju sił zbrojnych zgrupowanych w naszym kraju oraz tempo prac w polskim rządzie nad specustawą. Wsparcie w tych pracach deklaruje prezydent Karol Nawrocki.

„Przy zapewnieniu optymalnych warunków realizacja projektu mogłaby zakończyć się nawet w 2029 r.” – przewidują urzędnicy prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” o szczegóły prac nad stałą bazą wojsk amerykańskich w Polsce.

„Wybudowanie kompleksowej infrastruktury dla amerykańskich żołnierzy, ich rodzin oraz obsługi bazy to duże i złożone przedsięwzięcie, porównywalne z budową małego miasta. Wszystko zależy od wyniku rozmów prowadzonych na szczeblu międzyrządowym oraz dynamiki prac legislacyjnych i infrastrukturalnych, które są po stronie polskiego rządu” – zaznaczyło BBN.