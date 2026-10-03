Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
PiS zamierza w sobotę wejść na teren Mateusza Morawieckiego - pokaże pomysły gospodarcze
Hasło sobotniej konferencji to „Kongres Gospodarka – plan naprawy finansów publicznych”. Jak mówią nam politycy partii Jarosława Kaczyńskiego, poza wspominanym planem, mającym na celu walkę z zadłużeniem, partia ma pokazać m.in. propozycje podatkowe i inwestycyjne, które to ułatwiają.
Poza prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem w wydarzeniu mają wziąć udział m.in. Daniel Obajtek, Marcin Ociepa oraz kreowany na jedną z potencjalnych nowych twarzy gospodarczych partii prof. Mariusz Andrzejewski.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas