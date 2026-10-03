Hasło sobotniej konferencji to „Kongres Gospodarka – plan naprawy finansów publicznych”. Jak mówią nam politycy partii Jarosława Kaczyńskiego, poza wspominanym planem, mającym na celu walkę z zadłużeniem, partia ma pokazać m.in. propozycje podatkowe i inwestycyjne, które to ułatwiają.

Poza prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem w wydarzeniu mają wziąć udział m.in. Daniel Obajtek, Marcin Ociepa oraz kreowany na jedną z potencjalnych nowych twarzy gospodarczych partii prof. Mariusz Andrzejewski.