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PiS z Obajtkiem wchodzi na teren Morawieckiego. Pokaże nową twarz gospodarczą partii

W trakcie sobotniej konwencji w Warszawie PiS pokaże nie tylko swoje twarze gospodarcze i plan naprawy finansów publicznych, ale też rozwiązania podatkowe i inwestycyjne. To ma być „zasypanie luki” po rozłamie, bo do tej pory z tymi tematami kojarzył się przede wszystkim były premier Mateusz Morawiecki.

Publikacja: 03.10.2026 06:12

PiS zamierza w sobotę wejść na teren Mateusza Morawieckiego - pokaże pomysły gospodarcze

PiS zamierza w sobotę wejść na teren Mateusza Morawieckiego - pokaże pomysły gospodarcze

Foto: PAP

Michał Kolanko

Hasło sobotniej konferencji  to „Kongres Gospodarka – plan naprawy finansów publicznych”. Jak mówią nam politycy partii Jarosława Kaczyńskiego, poza wspominanym planem, mającym na celu walkę z zadłużeniem, partia ma pokazać m.in. propozycje podatkowe i inwestycyjne, które to ułatwiają.

Poza prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem w wydarzeniu mają wziąć udział m.in. Daniel Obajtek, Marcin Ociepa oraz kreowany na jedną z potencjalnych nowych twarzy gospodarczych partii prof. Mariusz Andrzejewski.

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