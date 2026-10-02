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W meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski pokonała Rumunię 6:0. Trzy gole zdobył Robert Lewandowski
I kto powie, że piłka nożna nie jest interesująca? Bywa nudna, ale jest też nieprzewidywalna. Po słabym bezbramkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną, drugi – ze Szwecją – był nieco lepszy, bo polscy piłkarze grali dobrze przynajmniej w pierwszej połowie. Ale przegrali, więc zawiązał się już „ruch obrońców reprezentacji”, żegnających Jana Urbana i proponujących na jego miejsce kogoś innego.
A po takim występie drużyny jak w piątek zwolennicy zmian stracili argumenty. Bo wszystko na Stadionie Narodowym grało dosłownie i w przenośni. Polacy dominowali od pierwszych minut, a od 23. grali z przewagą jednego zawodnika. Wbrew pozorom drużyna osłabiona wcale nie stoi na straconej pozycji. Rumuni nie byli jednak w stanie w żaden sposób zapobiec stratom. Można nawet powiedzieć, że nam niektórymi zagraniami pomagali, a my potrafiliśmy wszystkie ich błędy wykorzystać i zamienić na bramki.
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