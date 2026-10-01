Dokładnie 80 lat temu, 1 października 1946 r. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze wydał historyczny wyrok na zbrodniarzy hitlerowskich, głównych autorów najcięższych przestępstw przeciwko pokojowi i ludzkości, jakie dokonały nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Ludzkość powszechnie uznaje ten wyrok za przełomowy, bo po raz pierwszy w historii, w sposób legalny, w procesach opartych na żelaznych regułach anglosaskiej procedury karnej (sąd, oskarżyciele, obrońcy) osądzono nie tylko ludzi, ale cały zbrodniczy system. W głównym procesie skazano 22 osoby, w tym 11 na karę śmierci, a siedmiu na dożywotnie bądź wieloletnie wyroki więzienia. Co stało się precedensem, filary systemu państwowego Trzeciej Rzeszy – SS, SD, Gestapo i kierownictwo NSDAP – uznano za organizacje przestępcze.