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Bogusław Chrabota: Grzech założycielski Norymbergi. Gdy zbrodniarze zakładają sędziowskie togi

W czasach nieuznawania przez czołowych polityków autorytetu Międzynarodowego Trybunału Karnego czy lekceważenia przez światową opinię publiczną rosyjskich zbrodni w Ukrainie – Norymberga jest nie do powtórzenia. Jej połowiczność, prócz promienia światła, rozciągnęła nad ludzkością ponury cień prawa do zbrodni dla tych, którzy wygrywają.

Publikacja: 01.10.2026 05:57

Norymberga 1946 r. Oskarżeni w pierwszym rzędzie: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentro

Norymberga 1946 r. Oskarżeni w pierwszym rzędzie: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel i Ernst Kaltenbrunner. W drugim rzędzie: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach i Fritz Sauckel

Foto: PAP

Bogusław Chrabota

Dokładnie 80 lat temu, 1 października 1946 r. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze wydał historyczny wyrok na zbrodniarzy hitlerowskich, głównych autorów najcięższych przestępstw przeciwko pokojowi i ludzkości, jakie dokonały nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Ludzkość powszechnie uznaje ten wyrok za przełomowy, bo po raz pierwszy w historii, w sposób legalny, w procesach opartych na żelaznych regułach anglosaskiej procedury karnej (sąd, oskarżyciele, obrońcy) osądzono nie tylko ludzi, ale cały zbrodniczy system. W głównym procesie skazano 22 osoby, w tym 11 na karę śmierci, a siedmiu na dożywotnie bądź wieloletnie wyroki więzienia. Co stało się precedensem, filary systemu państwowego Trzeciej Rzeszy – SS, SD, Gestapo i kierownictwo NSDAP – uznano za organizacje przestępcze.

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