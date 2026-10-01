Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Norymberga 1946 r. Oskarżeni w pierwszym rzędzie: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel i Ernst Kaltenbrunner. W drugim rzędzie: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach i Fritz Sauckel
Dokładnie 80 lat temu, 1 października 1946 r. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze wydał historyczny wyrok na zbrodniarzy hitlerowskich, głównych autorów najcięższych przestępstw przeciwko pokojowi i ludzkości, jakie dokonały nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Ludzkość powszechnie uznaje ten wyrok za przełomowy, bo po raz pierwszy w historii, w sposób legalny, w procesach opartych na żelaznych regułach anglosaskiej procedury karnej (sąd, oskarżyciele, obrońcy) osądzono nie tylko ludzi, ale cały zbrodniczy system. W głównym procesie skazano 22 osoby, w tym 11 na karę śmierci, a siedmiu na dożywotnie bądź wieloletnie wyroki więzienia. Co stało się precedensem, filary systemu państwowego Trzeciej Rzeszy – SS, SD, Gestapo i kierownictwo NSDAP – uznano za organizacje przestępcze.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas