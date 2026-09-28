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Łukasz Gibała sprawił, że wybory w Krakowie nie były spolaryzowane
Wynik wyborów prezydenckich w Krakowie z jednego powodu ma zasadniczą wadę, ale też zasadniczą zaletę. Otóż startował w nich kandydat niezależny, obecny radny Łukasz Gibała, co sprawiło, że nie da się tego wyniku odnieść bezpośrednio do polityki ogólnopolskiej. Ale równocześnie, dokładnie z tego samego powodu – obecności silnego kandydata spoza duopolu PiS–KO – warto na Kraków popatrzeć jako na poligon doświadczalny i wyobrazić sobie na moment polską politykę bez tak silnej polaryzacji, z jaką mamy do czynienia na poziomie ogólnopolskim.
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