Wynik wyborów prezydenckich w Krakowie z jednego powodu ma zasadniczą wadę, ale też zasadniczą zaletę. Otóż startował w nich kandydat niezależny, obecny radny Łukasz Gibała, co sprawiło, że nie da się tego wyniku odnieść bezpośrednio do polityki ogólnopolskiej. Ale równocześnie, dokładnie z tego samego powodu – obecności silnego kandydata spoza duopolu PiS–KO – warto na Kraków popatrzeć jako na poligon doświadczalny i wyobrazić sobie na moment polską politykę bez tak silnej polaryzacji, z jaką mamy do czynienia na poziomie ogólnopolskim.