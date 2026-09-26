300 tysięcy osób ustawiło się w piątkowy wieczór na 2,5-kilometrowej trasie do Notre Dame, gdzie papież uczestniczył w nieszporach. Świątynia została dwa lata temu odbudowana po tragicznym pożarze, ale do tej pory nie odwiedził jej ojciec święty (Franciszek odmówił udziału w inauguracji, uznając że to odciągnie uwagę od samej świątyni).

Później na Stade de France na obrzeżach Paryża młodzież zajęła każde z 80 tys. miejsc. W sobotę liczba wiernych, którzy chcieli uczestniczyć w mszy na Polach Elizejskich i placu Zgody okazała się tak wielka (zdaniem Watykanu około 700 tys. osób), że trzeba było stworzyć dodatkowe sektory w Alei Wielkiej Armii, już po drugiej stronie Łuku Tryumfalnego.