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Jędrzej Bielecki: Pielgrzymka Leona XIV: Czy Francja się nawróciła?

Tłumy witają od piątku w Paryżu papieża. Przekucie tego entuzjazmu w masową konwersję na katolicyzm głęboko zlaicyzowanego społeczeństwa jest jednak wątpliwe.

Publikacja: 26.09.2026 20:21

Jędrzej Bielecki: Pielgrzymka Leona XIV: Czy Francja się nawróciła?

Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak masowe zainteresowanie wizytą papieża kontrastuje z postępującą laicyzacją francuskiego społeczeństwa.
  • Jakie niewygodne prawdy na temat eutanazji, laicyzmu i technologii Leon XIV przekazał francuskim elitom.
  • W jaki sposób czołowi politycy próbują wykorzystać autorytet papieża w trwającej kampanii wyborczej.
  • Jakie przesłanie dotyczące przyszłości Europy i rosnącego nacjonalizmu papież kieruje do całej Wspólnoty.
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300 tysięcy osób ustawiło się w piątkowy wieczór na 2,5-kilometrowej trasie do Notre Dame, gdzie papież uczestniczył w nieszporach. Świątynia została dwa lata temu odbudowana po tragicznym pożarze, ale do tej pory nie odwiedził jej ojciec święty (Franciszek odmówił udziału w inauguracji, uznając że to odciągnie uwagę od samej świątyni). 

Później na Stade de France na obrzeżach Paryża młodzież zajęła każde z 80 tys. miejsc. W sobotę liczba wiernych, którzy chcieli uczestniczyć w mszy na Polach Elizejskich i placu Zgody okazała się tak wielka (zdaniem Watykanu około 700 tys. osób), że trzeba było stworzyć dodatkowe sektory w Alei Wielkiej Armii, już po drugiej stronie Łuku Tryumfalnego.

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