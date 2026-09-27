– Z mojej perspektywy wyniki są bardzo dobre i satysfakcjonujące, choć w przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej są nieco niższe niż w dwóch poprzednich latach. Egzaminy przebiegły spokojnie, nie mieliśmy informacji o żadnych naruszeniach ani problemach organizacyjnych – mówi „Rzeczpospolitej” Magdalena Szymańska, wicedyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podkreśla też, że część komisji zakończyła liczenie wyników w niedzielę, natomiast oficjalne wyniki będą znane po przekazaniu do Ministerstwa Sprawiedliwości dokumentacji przez poszczególne komisje, co oznacza, że podane wyniki statystyczne mogą ulec jeszcze drobnej korekcie.

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Egzaminy na aplikacje prawnicze. Najwięcej kandydatów na radcowską

Według wstępnych danych przekazanych „Rz” ogólnopolska zdawalność wyniosła ok. 65,3 proc. na aplikację adwokacką i 66,6 proc. na radcowską. W przypadku aplikacji adwokackiej wyniki w poszczególnych miastach wahały się od 53,2 proc. w Kielcach do aż 77,4 proc. w Lublinie. Wysoką zdawalność odnotowano też w Łodzi – 72,1 proc. oraz w Krakowie – 71,5 proc., natomiast w Warszawie wyniosła ona ok. 66,6 proc.

Na aplikacji radcowskiej najwyższą zdawalność odnotowano w Toruniu – 74,6 proc., a następnie m.in. w Białymstoku – 73,75 proc., Krakowie – 70,75 proc. i Warszawie – 70,5 proc. Najniższy wskazany wynik osiągnęła Zielona Góra – 41,7 proc. Wicedyrektor Szymańska zwróciła uwagę, że w tym roku liczba chętnych na aplikację radcowską wzrosła, a jej ogólnopolska zdawalność była nieco wyższa niż na aplikację adwokacką.

Na aplikację notarialną zdało ok. 54,6 proc. kandydatów. W przypadku aplikacji komorniczej do egzaminu przystąpiły 93 osoby, z których 76 uzyskało wynik pozytywny, co oznacza zdawalność przekraczającą 81,7 proc.

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Aplikacja radcowska – najpopularniejsza

Do tegorocznych egzaminów dopuszczono 5782 kandydatów. Najwięcej na aplikację radcowską, następnie adwokacką, notarialną i komorniczą. Ostatecznie do testów przystąpiło 5570 osób. Według wstępnych obliczeń wynik pozytywny uzyskały 3642 osoby, co daje ok. 65,4 proc. zdających. Te dane też mogą jeszcze podlegać niewielkim korektom w związku z końcowym sprawdzaniem dokumentacji przez komisje.

Jeżeli tegoroczne wyniki utrzymają się, zdawalność będzie nieco niższa niż przed rokiem. W 2025 r. wszystkie cztery egzaminy zdało ok. 3660 osób, czyli ok. 68,8 proc. kandydatów. Na aplikację adwokacką zdało wówczas 70,8 proc., a na radcowską – 70,6 proc. Tymczasem w tym roku na obu największych aplikacjach około dwóch trzecich zdających będzie mogło ubiegać się o wpis na listę aplikantów.

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150 pytań w 150 minut

Egzamin wstępny ma formę testu jednokrotnego wyboru. Kandydaci odpowiadają na 150 pytań, przy każdym wybierając jedną z trzech możliwości. Na rozwiązanie całego testu mają 150 minut, a do uzyskania pozytywnego wyniku trzeba odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 100 pytań.

W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej tegoroczny wykaz obejmował 52 akty prawne, z których wybrane stanowiły podstawę przygotowania pytań. Zakres obejmuje wiele dziedzin – m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze i prawo pracy, a także przepisy regulujące funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i samorządów zawodowych. Wykaz dla przyszłych notariuszy to 41 aktów prawnych, dla komorników – 44.

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Po zdanym teście zaczyna się aplikacja

Pozytywny wynik otwiera drogę do szkolenia zawodowego. Aplikacje adwokacka i radcowska rozpoczynają się 1 stycznia i trwają po trzy lata. Mają przygotować m.in. do zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych. Aplikacja notarialna trwa trzy lata i sześć miesięcy, a komornicza – dwa lata.

Dla części tegorocznych zdających szkolenie będzie już wyglądało inaczej niż dotychczas. Samorząd radcowski przyjął już nowy program, który będzie obowiązywał od 2027 r. Minimalny wymiar zajęć zostanie zmniejszony z 240 do 210 godzin rocznie, ale jednocześnie pojawi się większy nacisk na nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, krytyczne myślenie, analizę informacji oraz kompetencje potrzebne w bezpośredniej pracy z klientem.

Nad własną reformą aplikacji pracuje także adwokatura. Podczas wrześniowego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w Szczecinie przedstawiono rekomendacje dotyczące programu szkolenia, choć nowego programu jeszcze nie przyjęto. W październiku we wszystkich izbach mają zostać przeprowadzone ankiety wśród aplikantów, a osobną ankietę mają otrzymać studenci prawa. Na tej podstawie Komisja Aplikacji Adwokackiej przy NRA oraz Ogólnopolski Samorząd Aplikantów Adwokackich mają przygotować propozycje zmian ramowego programu szkolenia.