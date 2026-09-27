– Z mojej perspektywy wyniki są bardzo dobre i satysfakcjonujące, choć w przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej są nieco niższe niż w dwóch poprzednich latach. Egzaminy przebiegły spokojnie, nie mieliśmy informacji o żadnych naruszeniach ani problemach organizacyjnych – mówi „Rzeczpospolitej” Magdalena Szymańska, wicedyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości.

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Podkreśla też, że część komisji zakończyła liczenie wyników w niedzielę, natomiast oficjalne wyniki będą znane po przekazaniu do Ministerstwa Sprawiedliwości dokumentacji przez poszczególne komisje, co oznacza, że podane wyniki statystyczne mogą ulec jeszcze drobnej korekcie.

Według wstępnych danych przekazanych „Rz” ogólnopolska zdawalność wyniosła ok. 65,3 proc. na aplikację adwokacką i 66,6 proc. na radcowską. W przypadku aplikacji adwokackiej wyniki w poszczególnych miastach wahały się od 53,2 proc. w Kielcach do aż 77,4 proc. w Lublinie. Wysoką zdawalność odnotowano też w Łodzi – 72,1 proc. oraz w Krakowie – 71,5 proc., natomiast w Warszawie wyniosła ona ok. 66,6 proc.

Na aplikacji radcowskiej najwyższą zdawalność odnotowano w Toruniu – 74,6 proc., a następnie m.in. w Białymstoku – 73,75 proc., Krakowie – 70,75 proc. i Warszawie – 70,5 proc. Najniższy wskazany wynik osiągnęła Zielona Góra – 41,7 proc. Wicedyrektor Szymańska zwróciła uwagę, że w tym roku liczba chętnych na aplikację radcowską wzrosła, a jej ogólnopolska zdawalność była nieco wyższa niż na aplikację adwokacką.

Na aplikację notarialną zdało ok. 54,6 proc. kandydatów. W przypadku aplikacji komorniczej do egzaminu przystąpiły 93 osoby, z których 76 uzyskało wynik pozytywny, co oznacza zdawalność przekraczającą 81,7 proc.

Aplikacja radcowska – najpopularniejsza

Do tegorocznych egzaminów dopuszczono 5782 kandydatów. Najwięcej na aplikację radcowską, następnie adwokacką, notarialną i komorniczą. Ostatecznie do testów przystąpiło 5570 osób. Według wstępnych obliczeń wynik pozytywny uzyskały 3642 osoby, co daje ok. 65,4 proc. zdających. Te dane też mogą jeszcze podlegać niewielkim korektom w związku z końcowym sprawdzaniem dokumentacji przez komisje.

Jeżeli tegoroczne wyniki utrzymają się, zdawalność będzie nieco niższa niż przed rokiem. W 2025 r. wszystkie cztery egzaminy zdało ok. 3660 osób, czyli ok. 68,8 proc. kandydatów. Na aplikację adwokacką zdało wówczas 70,8 proc., a na radcowską – 70,6 proc. Tymczasem w tym roku na obu największych aplikacjach około dwóch trzecich zdających będzie mogło ubiegać się o wpis na listę aplikantów.

150 pytań w 150 minut

Egzamin wstępny ma formę testu jednokrotnego wyboru. Kandydaci odpowiadają na 150 pytań, przy każdym wybierając jedną z trzech możliwości. Na rozwiązanie całego testu mają 150 minut, a do uzyskania pozytywnego wyniku trzeba odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 100 pytań.

W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej tegoroczny wykaz obejmował 52 akty prawne, z których wybrane stanowiły podstawę przygotowania pytań. Zakres obejmuje wiele dziedzin – m.in. prawo cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze i prawo pracy, a także przepisy regulujące funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i samorządów zawodowych. Wykaz dla przyszłych notariuszy to 41 aktów prawnych, dla komorników – 44.

Po zdanym teście zaczyna się aplikacja

Pozytywny wynik otwiera drogę do szkolenia zawodowego. Aplikacje adwokacka i radcowska rozpoczynają się 1 stycznia i trwają po trzy lata. Mają przygotować m.in. do zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych. Aplikacja notarialna trwa trzy lata i sześć miesięcy, a komornicza – dwa lata.

Dla części tegorocznych zdających szkolenie będzie już wyglądało inaczej niż dotychczas. Samorząd radcowski przyjął już nowy program, który będzie obowiązywał od 2027 r. Minimalny wymiar zajęć zostanie zmniejszony z 240 do 210 godzin rocznie, ale jednocześnie pojawi się większy nacisk na nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, krytyczne myślenie, analizę informacji oraz kompetencje potrzebne w bezpośredniej pracy z klientem.

Nad własną reformą aplikacji pracuje także adwokatura. Podczas wrześniowego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w Szczecinie przedstawiono rekomendacje dotyczące programu szkolenia, choć nowego programu jeszcze nie przyjęto. W październiku we wszystkich izbach mają zostać przeprowadzone ankiety wśród aplikantów, a osobną ankietę mają otrzymać studenci prawa. Na tej podstawie Komisja Aplikacji Adwokackiej przy NRA oraz Ogólnopolski Samorząd Aplikantów Adwokackich mają przygotować propozycje zmian ramowego programu szkolenia.