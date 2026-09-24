Jak podaje w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym roku do egzaminów na aplikacje prawnicze dopuszczono 5740 kandydatów. Najwięcej chętnych, bo ok. trzech tysięcy, startować chce na aplikację radcowską. Nieco mniejszym powodzeniem cieszy się aplikacja adwokacka – na nią zdawać ma około dwóch tysięcy kandydatów. Tylko 492 prawników zamierza próbować dostać się na aplikację notarialną. Na żadną z tych aplikacji nie obowiązuje limit przyjęć.

Reklama Reklama

Inaczej jest w przypadku aplikacji komorniczej, na którą dostać się może maksymalnie 341 osób. Jednak nie cieszy się ona powodzeniem – w tym roku kandyduje na nią zaledwie 97 osób. Na tle innych profesji prawniczych zawód komornika sądowego nie cieszy się w Polsce prestiżem ani w oczach opinii publicznej, ani studentów prawa.

Na egzamin bez smartfona i kodeksu

Resort sprawiedliwości zauważa, że w ubiegłym roku do egzaminów przystąpiło nieco mniej prawników – ok. 5300 osób, a zdało je ok. 3600, co stanowi 68,8 proc. zdających.

Sobotnie egzaminy będą polegały na rozwiązaniu testów jednokrotnego wyboru, liczących 150 pytań. Pozytywny wynik uzyska kandydat, który zdobędzie minimum 100 punktów, czyli udzieli prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań. Czas na rozwiązanie testów wynosi 150 minut, a dla osób z niepełnosprawnościami – do 225 minut.

Zdający na aplikacje nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, aktów prawnych, komentarzy ani urządzeń elektronicznych. Do sali egzaminacyjnej mogą wnieść jedynie długopis lub pióro (najlepiej kilka i koniecznie z czarnym lub niebieskim tuszem), linijkę, wodę w przezroczystej butelce oraz dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, a także leki czy przekąski w rozsądnych ilościach. Za wniesienie telefonu komórkowego, smartwatcha, tabletu, słuchawek itp. można zostać wykluczonym z egzaminu.

49 komisji egzaminacyjnych w 16 miastach

Egzaminy na aplikacje odbędą się w 49 komisjach egzaminacyjnych w 18 miastach w całej Polsce. Wśród nich 16 komisji jest przeznaczonych dla aplikacji adwokackiej, 24 komisje – dla radcowskiej, 6 komisji dla aplikacji notarialnej. Trzy komisje są zapewnione kandydatom na aplikację komorniczą.

W skład każdej z komisji wchodzą przedstawiciele szefa MS będący sędziami sądów powszechnych i administracyjnych, osoby delegowane przez organy prawniczych samorządów zawodowych: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik ze świata nauki będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej, w skład komisji wchodzi także prokurator.

Tegoroczne egzaminy dla kandydatów na aplikacje rozpoczną się w sobotę 26 września o godzinie 11. Wyniki mają być znane już w poniedziałek. „Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!" – dodało MS.