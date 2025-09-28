Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Znamy wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze. Gdzie kandydatom poszło najlepiej?

Tegoroczne egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze zakończyły się podobnymi wynikami jak rok temu. Poziom zdawalności u kandydatów na radców i adwokatów wyniósł w 2025 roku około 70 proc.

Publikacja: 28.09.2025 17:25

W 2024 r. egzamin na aplikację adwokacką zdało 74,2 proc. przystępujących. W tym roku wynik ten jest

W 2024 r. egzamin na aplikację adwokacką zdało 74,2 proc. przystępujących. W tym roku wynik ten jest podobny.

Foto: Ministerstwo Sprawiedliwości

Paweł Rochowicz

W sobotę 27 września około 5,3 tys. kandydatów w całym kraju przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. „Rzeczpospolita” dotarła do ich wyników, choć – w przypadku aplikacji adwokackiej – jeszcze niepełnych.

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, składające się ze 150 pytań i trzech propozycji odpowiedzi. Pozytywny wynik zdobyli kandydaci, którzy odpowiedzieli poprawnie przynajmniej na 100 pytań.

Czytaj więcej

Startują egzaminy na aplikacje prawnicze 2025
Aplikacje i egzaminy
Startują egzaminy na aplikacje prawnicze 2025

Przyszli adwokaci i radcowie z 70-procentową zdawalnością

Według danych z 16 na 17 komisji przeprowadzających egzamin na aplikację adwokacką, z 1925 kandydatów zdało 1370, co oznacza zdawalność na poziomie 71,2 proc. Brakuje na razie danych z jednej komisji w Warszawie. Wiadomo natomiast, że najlepiej wypadli kandydaci do palestry w Krakowie, gdzie zdało ponad 80 proc. egzaminowanych. Najsłabszy wynik odnotowano w Kielcach – 58 proc.

Na aplikację radcowską zdawały 2642 osoby, spośród których pozytywny wynik osiągnęły 1864, a więc 70,55 proc. Najwięcej kandydatów zdało w Białymstoku – 82,3 proc., a najmniej w Kielcach – 60 proc.

Reklama
Reklama

Wyniki egzaminów na aplikację adwokacką i radcowską są podobne do ubiegłorocznych. W 2024 r. egzamin na aplikację adwokacką zdało 74,2 proc. przystępujących do egzaminu. Na radcowską – 73,8 proc. W poprzednich kilku latach zdawalność na te aplikacje wynosiła około 40-60 proc.

Czytaj więcej

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze
Aplikacje i egzaminy
Znamy wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje. Zdało prawie 3/4 kandydatów

Mało kandydatów na komorników. Kłopot dla samorządu.

Znacznie mniej chętnych jest do zawodu notariusza i komornika. Do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiły 494 osoby, z czego zdało 259, tj. 52,5 proc. To nieco lepiej, niż w ubiegłym roku, gdy poziom zdawalności na tę aplikację wyniósł 40,6 proc.

Do egzaminów na aplikację komorniczą przystąpiły 84 osoby. Z sukcesem zakończyły egzamin 52 z nich, co oznacza zdawalność 62-procentową.

Jak zapewniła „Rzeczpospolitą” Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, tegoroczne egzaminy przebiegły bez zakłóceń.

– Można podziwiać dyscyplinę zdających, bo na ogół większość oddawała zadania przed upływem czasu trwania egzaminu – dodała.

Reklama
Reklama

Około 70-proc. poziom zdawalności na aplikację adwokacką i radcowską, podobny jak w ubiegłych latach, według dyr. Kujawy, jest dobrym zjawiskiem. Taka stabilność pozwoli bowiem samorządom adwokatów i radców dobrze zorganizować zajęcia na aplikacji.

– Może martwić jedynie stale pogarszające się zainteresowanie aplikacją komorniczą. Niestety, obrazuje to spadek zainteresowania zawodem komornika. Brak aplikantów oznacza potencjalny brak asesorów, a to kłopot dla środowiska komorniczego – komentuje Iwona Kujawa.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Adwokaci Aplikacje/Egzaminy Prawnicze Komornicy Notariusze Radcowie Prawni

W sobotę 27 września około 5,3 tys. kandydatów w całym kraju przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. „Rzeczpospolita” dotarła do ich wyników, choć – w przypadku aplikacji adwokackiej – jeszcze niepełnych.

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, składające się ze 150 pytań i trzech propozycji odpowiedzi. Pozytywny wynik zdobyli kandydaci, którzy odpowiedzieli poprawnie przynajmniej na 100 pytań.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Maciej Zaborowski, sędzia Trybunału Stanu
Sądy i trybunały
Sędzia Trybunału Stanu: Tusk i Żurek naciskają na Trybunał i jego członków
Przemysław Rosati
Sądy i trybunały
Przemysław Rosati: sprawa immunitetu Manowskiej nie jest formalnie zamknięta
Jak doszło do środowej uchwały Izby Pracy? Winni Prusinowski i Miąsik
Sądy i trybunały
Jak doszło do środowej uchwały Izby Pracy? Winni Prusinowski i Miąsik
Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi
Nieruchomości
Rząd zmienia przepisy o spółdzielniach i wspólnotach. Oto szczegóły
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Prawo w Polsce
Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska?
Reklama
Reklama
e-Wydanie