Aktualizacja: 26.09.2025 14:31 Publikacja: 26.09.2025 12:14
Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek
W sobotę 27 września ponad pięć tysięcy kandydatów podejdzie do egzaminów na aplikacje prawnicze. Przyszli adwokaci, radcowie prawni, notariusze i komornicy będą musieli odpowiedzieć na ponad setkę pytań z różnych dziedzin prawa.
w całej Polsce rozpoczną się egzaminy na aplikacje prawnicze
Egzamin potrwa 150 minut i składać się będzie ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. W celu uzyskania pozytywnego wyniku kandydaci muszą odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 100 pytań.
Czytaj więcej
Do zaplanowanych na wrzesień egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze zgłosiło się niespełna 54...
Do tegorocznych egzaminów dopuszczone zostały 5542 osoby. Najwięcej spośród nich to kandydaci na aplikantów radcowskich – 2742 osoby. Nieco mniej, bo 2197 osób, podejdzie do egzaminu na aplikację adwokacką. Egzamin na aplikację notarialną rozwiąże 515 osób, a na komorniczą 88 osób – znacznie mniej od obowiązującego na tej aplikacji limitu 347 aplikantów. Egzamin na aplikację komorniczą organizowany jest po raz osiemnasty, zaś pozostałe egzaminy, na których nie obowiązuje limit aplikantów, już po raz dwudziesty.
Liczba kandydatów na aplikacje spadła nieco w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy to do egzaminów podeszło 5584 osób. Wówczas egzaminy zdało łącznie 3988 kandydatów, tj. 71,4 proc piszących egzamin.
W niedzielę 28.09. po godz. 15:00 „Rzeczpospolita” poda wstępne dane dotyczące tegorocznych egzaminów.
W tym roku egzaminy przeprowadzone zostaną w 49 komisjach, rozlokowanych w 18 miastach w całym kraju. Mowa o 17 komisjach ds. aplikacji adwokackiej, 23 komisjach ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisjach ds. aplikacji notarialnej oraz 3 komisjach ds. aplikacji komorniczej. W każdej z nich zasiądą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, będący sędziami sądów powszechnych i administracyjnych, a także osoby delegowane przez organy prawniczych samorządów zawodowych i pracownicy naukowi, będący co najmniej doktorami habilitowanymi nauk prawnych. Ponadto, w komisjach ds. aplikacji radcowskiej i adwokackiej znajdą się także prokuratorzy.
„Wszystkim zdającym życzymy powodzenia” – czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, iż do wrześniowych egzaminów wstępnych na aplikacje...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W sobotę 27 września ponad pięć tysięcy kandydatów podejdzie do egzaminów na aplikacje prawnicze. Przyszli adwokaci, radcowie prawni, notariusze i komornicy będą musieli odpowiedzieć na ponad setkę pytań z różnych dziedzin prawa.
Egzamin potrwa 150 minut i składać się będzie ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. W celu uzyskania pozytywnego wyniku kandydaci muszą odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 100 pytań.
Postępowanie Trybunału Stanu w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej przebiegło zgodnie z prawem, choć zabrak...
Sprawa immunitetowa Małgorzaty Manowskiej w Trybunale Stanu nie jest formalnie zamknięta. Prokuratura nie może b...
I prezes SN Małgorzata Manowska poinformowała, że trwają czynności wyjaśniające w sprawie nieprawidłowości związ...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas