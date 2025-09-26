Rzeczpospolita
Egzaminy na aplikacje prawnicze 2025. Początek drogi przyszłych adwokatów, radców, notariuszy i komorników

W sobotę w całej Polsce rozpoczną się egzaminy na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Relacja „Rzeczpospolitej” z egzaminów już w niedzielę.

Publikacja: 26.09.2025 12:14

Foto: Fotorzepa / Jerzy Dudek

Jan Skoumal

W sobotę 27 września ponad pięć tysięcy kandydatów podejdzie do egzaminów na aplikacje prawnicze. Przyszli adwokaci, radcowie prawni, notariusze i komornicy będą musieli odpowiedzieć na ponad setkę pytań z różnych dziedzin prawa.

27 września

o godz. 11:00

w całej Polsce rozpoczną się egzaminy na aplikacje prawnicze

Egzamin potrwa 150 minut i składać się będzie ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. W celu uzyskania pozytywnego wyniku kandydaci muszą odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 100 pytań.

W niedzielę po godz. 15:00 „Rzeczpospolita” poda wstępne dane dotyczące tegorocznych egzaminów. Będą one dostępne pod linkiem w tym artykule oraz na stronie rp.pl.

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze
Aplikacje i egzaminy
Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze w 2025 r. Jest komunikat MS
Egzaminy na aplikacje prawnicze 2025 już w sobotę

Do tegorocznych egzaminów dopuszczone zostały 5542 osoby. Najwięcej spośród nich to kandydaci na aplikantów radcowskich – 2742 osoby. Nieco mniej, bo 2197 osób, podejdzie do egzaminu na aplikację adwokacką. Egzamin na aplikację notarialną rozwiąże 515 osób, a na komorniczą 88 osób – znacznie mniej od obowiązującego na tej aplikacji limitu 347 aplikantów. Egzamin na aplikację komorniczą organizowany jest po raz osiemnasty, zaś pozostałe egzaminy, na których nie obowiązuje limit aplikantów, już po raz dwudziesty. 

5542 osób

podejdzie do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2025 roku

Liczba kandydatów na aplikacje spadła nieco w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy to do egzaminów podeszło 5584 osób. Wówczas egzaminy zdało łącznie 3988 kandydatów, tj. 71,4 proc piszących egzamin. 

W niedzielę 28.09. po godz. 15:00 „Rzeczpospolita” poda wstępne dane dotyczące tegorocznych egzaminów.

Egzaminy na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w całej Polsce

W tym roku egzaminy przeprowadzone zostaną w 49 komisjach, rozlokowanych w 18 miastach w całym kraju. Mowa o 17 komisjach ds. aplikacji adwokackiej, 23 komisjach ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisjach ds. aplikacji notarialnej oraz 3 komisjach ds. aplikacji komorniczej. W każdej z nich zasiądą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, będący sędziami sądów powszechnych i administracyjnych, a także osoby delegowane przez organy prawniczych samorządów zawodowych i pracownicy naukowi, będący co najmniej doktorami habilitowanymi nauk prawnych. Ponadto, w komisjach ds. aplikacji radcowskiej i adwokackiej znajdą się także prokuratorzy. 

„Wszystkim zdającym życzymy powodzenia” – czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze w 2024 r. MS podało nowe informacje
Zawody prawnicze
Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze w 2024 r. MS podało nowe informacje

