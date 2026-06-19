Krajowa Rada Radców Prawnych zatwierdziła nowelizację Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, która ma dostosować szkolenie przyszłych radców prawnych do realiów współczesnego rynku usług prawnych. Nowe przepisy, rekomendowane przez Komisję Aplikacji KRRP i poprzedzone konsultacjami, mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Aplikacja radcowska jest zawodowym szkoleniem przygotowującym do wykonywania zawodu radcy prawnego, które kończy się egzaminem, a po jego zdaniu wpisem na listę radców.

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Aplikacja ma być bardziej praktyczna

– Stawiamy na jakość kształcenia, praktyczne umiejętności i nowoczesne metody nauczania – podkreśla prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Zmiany obejmują program szkolenia, organizację aplikacji oraz zasady patronatu. KRRP przekonuje, że zmiany nie mają oznaczać obniżenia poziomu szkolenia i jako argument przywołuje tegoroczną zdawalność egzaminu radcowskiego wśród osób przystępujących do niego bezpośrednio po aplikacji – wyniosła ona aż 91,3 proc. – Nowy model ma lepiej odpowiadać na różnorodność ścieżek kariery współczesnych radców prawnych oraz wyzwania, które będą definiować rynek usług prawnych w kolejnych latach – zwraca uwagę samorząd radcowski.

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Zmiany mają odpowiadać na oczekiwania młodego pokolenia prawników dotyczące większej elastyczności kształcenia. Liczba godzin zajęć na każdym roku aplikacji ma zostać zmniejszona z 240 do 210. Jednocześnie nawet 60 godzin będzie można realizować zdalnie – w formule online, e-learningowej lub hybrydowej. Nowy program przewiduje też wprowadzenie przedmiotu „Nowe technologie w pracy prawnika” na wszystkich trzech latach szkolenia. Tematyka ma obejmować również odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji.

Na pierwszym roku pojawią się także nowe przedmioty rozwijające kompetencje miękkie i analityczne, w tym: „Krytyczne myślenie”, „Komunikacja. Sztuka prezentacji i przekonywania. Retoryka i erystyka” oraz „Radca prawny w multicentrycznym systemie prawa”. Na drugim roku aplikanci będą mogli zdobywać wiedzę z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, czyli ADR, a na trzecim poznają psychologiczne aspekty wykonywania zawodu oraz specyfikę różnych ścieżek zawodowych radcy prawnego.

AI jako narzędzie pracy prawnika

– Aplikacja powinna przygotowywać nie tylko do wykonywania zawodu dziś, ale również do wyzwań, które będą wpływać na rynek usług prawnych w przyszłości. Oprócz rzetelnej wiedzy prawniczej coraz większego znaczenia nabierają kompetencje technologiczne. Nie traktujemy AI jako zagrożenia dla zawodu, ale jako narzędzie, z którego należy korzystać świadomie i odpowiedzialnie. Dlatego aplikanci będą zdobywać wiedzę dotyczącą bezpiecznego wykorzystywania nowych technologii, ochrony informacji i tajemnicy zawodowej oraz krytycznej oceny rezultatów generowanych przez systemy AI – zapowiada Włodzimierz Chróścik.

Specjalizacje, więcej elastyczności i mniej formalności

Istotnym elementem reformy będzie też wprowadzenie profili zawodowych oraz możliwości specjalizacji. Rozszerzona oferta zajęć specjalizacyjnych umożliwi rozwijanie kompetencji odpowiadających konkretnym obszarom praktyki. Okręgowe Izby Radców Prawnych otrzymają możliwość organizowania zajęć specjalizacyjnych z wybranych dziedzin prawa, dostosowanych do lokalnych potrzeb i zainteresowań aplikantów.

Nowelizacja upraszcza również zasady patronatu. Patron nie będzie już zobowiązany do składania bieżących sprawozdań z przebiegu szkolenia aplikanta. Wystarczająca będzie jedna opinia sporządzona raz w roku. Zniesiony zostanie także obowiązek powierzania aplikantowi zadań według sformalizowanego wykazu. Rozwiązanie ma umożliwić – jak zapewnia samorząd radcowski – lepsze dopasowanie przebiegu patronatu do charakteru pracy kancelarii, urzędu lub przedsiębiorstwa oraz potrzeb szkoleniowych aplikanta.

Reforma ma też złagodzić zasady dotyczące przebiegu aplikacji, np. w razie problemów osobistych aplikanta. Po zmianach każdy rok szkolenia będzie można powtarzać raz, co jest odejściem od obecnych bardziej restrykcyjnych rozwiązań. Sam system kolokwiów ma pozostać bez większych zmian. Korekta obejmie jedynie zakres kolokwium na trzecim roku – z katalogu sprawdzanych zagadnień ma zniknąć prawo finansowe.

KRRP podsumowuje, że przyszłość aplikacji radcowskiej ma polegać na połączeniu wysokiego poziomu merytorycznego i praktycznego przygotowania do zawodu z nowymi kompetencjami potrzebnymi w zmieniającym się świecie prawa. Aplikacja ma w większym stopniu opierać się na warsztatach, analizie kazusów, pracy na aktach, symulacjach czynności zawodowych i rozwijaniu praktycznych kompetencji. Ma to lepiej przygotować przyszłych radców prawnych do wejścia na rynek pracy i sprawić, że zawód będzie odpowiadał na potrzeby klientów, gospodarki oraz społeczeństwa.