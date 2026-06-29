Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najczęściej wybieraną drogą do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego. Aby rozpocząć szkolenie, najpierw trzeba zdać egzamin wstępny, który przeprowadzają komisje powołane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

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Czytaj więcej Prawnicy Ranking Wydziałów Prawa 2026. Oni najlepiej kształcą prawników Pierwsze miejsce w rankingu uczelni publicznych zajął Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który uzyskał 23,3 pkt. Na drugiej pozycji znalazł się U...

Każdego roku Departament Zawodów Prawniczych MS przygotowuje analizę wyników, w tym zdawalności. Analiza ta jest przygotowywana corocznie już od 2008 r. i stanowi cenne źródło informacji, pozwalające dokonać statystycznej oceny jakości przygotowania do egzaminów przez uczelnie.

Dane dotyczące egzaminów, które odbyły się 27 września 2025 r., przedstawiono podczas marcowej konferencji ministra sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych.

Z przekazanych informacji wynika, że w ubiegłym roku do egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 5317 osób. Egzaminy zdało 3658 osób, czyli 68,8 proc. kandydatów. Natomiast spośród 5833 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2025 r., do egzaminów przystąpiły 2853 osoby. Zainteresowanie aplikacjami, kolejny rok z rzędu, wzrosło i wyniosło 49,2 proc.

Jeśli chodzi o poszczególne aplikacje, to największym zainteresowaniem kolejny rok z rzędu cieszyła się aplikacja radcowska, na którą chciało się dostać 2642 osoby. Druga pod względem popularności była aplikacja adwokacka – do egzaminów wstępnych przystąpiły 2097 osób. Zdecydowanie mniej chętnych widziało siebie w roli notariusza (do egzaminów wstępnych przystąpiły 494 osoby) oraz w roli komornika (do egzaminów przystąpiło tylko 84 osoby). Zdawalność na aplikację adwokacką i radcowską była praktycznie identyczna i wyniosła odpowiednio 70,7 proc. i 70,6 proc. Egzamin wstępny na aplikację komorniczą zdało 51 osób (60,7 proc.), a najtrudniejszy okazał się egzamin na aplikację notarialną, który pomyślnie przeszło 52,6 proc. zdających.

Uniwersytet Jagielloński – niekwestionowany lider

Z danych MS wynika, że najlepsze rezultaty osiągnęli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 88,9 proc. Drugi wynik uzyskali studenci Uniwersytetu Warszawskiego (83,3 proc.), następnie absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (80,5 proc.) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (80,4 proc.).

Spośród uczelni z mniejszą liczbą studentów najlepsze wyniki osiągnęły osoby, które ukończyły Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – aż 79,3 proc. spośród nich pozytywnie zdało egzamin.

Awans uczelni z Warszawy i Gdańska

W porównaniu z poprzednim rokiem, jak wynika z analizy wyników MS w czołówce doszło do dwóch przetasowań. Z czwartego na drugie miejsce awansował Uniwersytet Warszawski. Dr Anna Modzelewska, rzeczniczka prasowa UW, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wyjaśnia, że na wysoki wynik składa się kilka czynników. – Przede wszystkim program studiów jest wyraźnie ukierunkowany na kształcenie praktyczne, czego przykładem są zajęcia z procedur sądowych prowadzone bezpośrednio w sądach – wskazuje. – Istotną rolę odgrywa również systematyczne przygotowywanie studentów do egzaminów testowych, których wyniki decydują o przyjęciu na aplikacje prawnicze. Znaczenie ma także fakt, że wydział od lat przyciąga najlepszych kandydatów z całej Polski, co przekłada się na wysokie osiągnięcia absolwentów. Warto podkreślić, że wysoka zdawalność dotyczy zarówno absolwentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych – dodaje.

Awans zanotował też Uniwersytet Gdański, który z pozycji piątej w 2024 r. awansował na trzecie miejsce. – Na Uniwersytecie Gdańskim łączymy wysoką jakość kształcenia akademickiego z rozwijaniem praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodach prawniczych. Skuteczność tego podejścia potwierdzają bardzo dobre wyniki naszych absolwentów na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze. To efekt konsekwentnej pracy całej społeczności uczelni i dbałości o dostosowywanie procesu kształcenia do współczesnych wyzwań i oczekiwań rynku pracy – podkreśla rektor UG, prof. Piotr Stepnowski.

Warto zaznaczyć, iż nieco inaczej wygląda czołówka zestawienia zdawalności, jeśli weźmiemy pod uwagę studentów, którzy w 2025 r. ukończyli studia prawnicze i we wrześniu ubiegłego roku przystąpili do egzaminu. Właśnie te dane bierzemy pod uwagę w naszym rankingu. Liderem jest Uniwersytet Jagielloński, którego absolwenci wykazali się zdawalnością na poziomie 95,9 proc. Drugie miejsce zajmuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze zdawalnością absolwentów 92,2 proc., podium zamyka Uniwersytet Warszawski (90,8 proc.), natomiast na czwartej pozycji uplasował się Uniwersytet Łódzki ze zdawalnością 89 proc.

68,8 proc. kandydatów zdało egzamin na aplikację w 2025 r.

5833 absolwentów wydziałów prawa ukończyło studnia w 2025 r.