Tak wynika z jednego z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w kolejnym sporze o ochronę danych osobowych. Sprawa trafiła na wokandę z inicjatywy studenta, który poskarżył się na swoją uczelnię do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Alarmował, że w lipcu 2021 r. nauczyciel w trakcie jednego z egzaminów, który odbywał się online za pośrednictwem aplikacji Teams, złamał prawo. A to dlatego, że w obecności innych zdających przekazał ustnie fakt oblania przez niego egzaminu. Wykładowca miał stwierdzić publicznie, że mężczyzna go nie zdał i musi ponownie do niego podejść. Student tłumaczył, że nigdy i w żadnej formie oraz w jakimkolwiek zakresie nie wyraził zgody na ujawnienie informacji o wyniku jego egzaminu przez wykładowcę.
UODO postanowił przyjrzeć się sprawie. Uczelnia broniła się jednak, że podstawą prawną do ustnego przekazania informacji o wyniku egzaminu studenta w obecności pozostałych zdających była zgoda wyrażona ustnie, na jednych z pierwszych zajęć dydaktycznych. Chodziło o umożliwienie przekazywania przez prowadzącego zajęcia informacji, które z osób będą zobligowane do ponownego podejścia do zaliczenia ćwiczeń lub egzaminu poprawkowego. Nauczyciel ustalił wówczas z grupą zasady oceniania i sposób prezentowania oraz ogłaszania wyników z egzaminu. Zaproponował studentom, że wyniki z testu w formie zdalnej mógłby przedstawić ustnie – w obecności wszystkich – zaraz po jego zakończeniu. Zastrzegł, że można zgłosić sprzeciw, ale żaden ze studentów z tej opcji nie skorzystał. Uczelnia podkreślała, że chodziło o szybkie informowanie konkretnej grupy studentów o uzyskanych efektach nauki. Te tłumaczenia nie przekonały prezesa UODO, który za naruszenie RODO w postaci ujawnienia danych osobowych studenta w zakresie wyniku egzaminu osobom trzecim upomniał uczelnię. I choć kara nie należała do najbardziej dotkliwych z arsenału organu nadzoru, akademia się z nią nie pogodziła. W skardze do sądu administracyjnego przekonywała, że informacja o wyniku egzaminu nie stanowi informacji o osobie, więc w ogóle nie jest daną osobową.
Czytaj więcej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na decyzję Prezesa UODO w sprawie kary za zignorowan...
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uwzględnił jej skargę. Uznał, że w sprawie nie doszło do bezprawnego ujawnienia danych osobowych w rozumieniu RODO. WSA nie kwestionował, że sporny przypadek dotyczył ustnego poinformowania o wynikach egzaminu wobec innych osób w naturalnie zamkniętej grupie studentów, którzy zdawali go w ramach zajęć online. Niemniej zdaniem sądu przekazana jednostkowa informacja nie jest przydatna dla systemowego gromadzenia danych o osobach, czy ich transferu w ramach określonych zbiorów czy rejestrów. Tego zaś przedmiotowo dotyczą reguły RODO. Zdaniem sądu nawet jeżeli w trakcie spotkania online doszło do ujawnienia wyników egzaminów, na co student nie wyrażał zgody, a uczelnia wywodzi, że była ona dorozumiana, to ewentualnie doszło do naruszenia prawa, ale prywatności. A w takim przypadku sporem powinien zająć się sąd powszechny, a nie UODO. WSA uznał bowiem, że prezes UODO nie był kompetentny do ewentualnego zastosowania przyznanych mu uprawnień w zakresie zastosowania środków dyscyplinujących. A to dlatego, że sporne zdarzenie nie dotyczyło przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu RODO.
Do diametralnie innych wniosków doszedł jednak NSA. Jego zdaniem wynik egzaminu stanowi element danych studenta zawartych w aktach osobowych, które są wskazanym w art. 4 pkt 6 RODO zbiorem danych osobowych. Sprawa dotyczy przetwarzania danych osobowych w sposób nieautomatyzowany. A w takim przypadku to przetwarzanie nie jest objęte RODO, tylko gdy dane nie stanowią zbioru. Tymczasem w opinii NSA choć w sprawie mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych ręcznie, to akta osobowe stanowią zbiór danych, o którym mowa w art. 4 pkt 6 RODO. Przypomniał, że podstawą prowadzenia danych w aktach osobowych studenta są przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów. To one określają, co w takich aktach się powinno znaleźć. Wynik egzaminu stanowi jego część i dotyczy informacji, które muszą być gromadzone. I właśnie te przepisy przemówiły za tym, żeby akta osobowe uznać za zbiór danych osobowych, do których zastosowanie ma RODO. Co przesądziło zaś, że w przypadku ich przetwarzania mamy do czynienia ze sprawą administracyjną, a nie prywatną, gdzie ewentualne roszczenia można formułować w oparciu o kodeks cywilny? Sędzia NSA Rafał Stasikowski zwracał uwagę, że sporna sytuacja jest specyficzna. Chodzi bowiem o zbiór, w którym są gromadzone dane osobowe, przetwarzanie zaś polegało na ustnym ujawnieniu jego elementu. Nie doszło zatem do ujawnienia całego zbioru, tylko jego elementu. Niemniej, dokonując błędnej wykładni WSA w istocie nie dokonał kontroli zaskarżonej decyzji i będzie musiał jeszcze raz zająć się sprawą co do meritum. Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: III OSK 2603/23
Zgodnie z art. 4 pkt 6 RODO zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas