Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
W poprzednich latach nie brakowało osób, które, aby zagwarantować sobie dobry punkt do obserwacji defilady, pojawiały się przy jej trasie na długo przed nadejściem świtu.
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W trakcie defilady z okazji Święta Wojska Polskiego zaprezentują się żołnierze, a także sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu naszej armii. Zobaczyć będzie można m.in. czołgi Abrams i K2, wozy bojowe Borsuk i Rosomak, systemy dronowe Gladius oraz armatohaubice Krab. Ponadto zaprezentowane zostaną m.in. samoloty F-16 i F-35 oraz śmigłowce Black Hawk. Defilada będzie jednym z najważniejszych punktów centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego, które w tym roku organizowane są pod hasłem „Polska SAFE – Bezpieczna Polska”.
Aby ułatwić wszystkim chętnym udział w wydarzeniu, Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało na swojej stronie internetowej praktyczny przewodnik. Znalazły się w nim mapy dojścia i wejść, informacje o zmianach w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej, a także wskazówki dotyczące tego, co warto ze sobą zabrać.
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Tegoroczna defilada z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się o godz. 12:00. Tym samym, aby zająć dobre miejsce obserwacyjne wzdłuż jej trasy, warto pojawić się zdecydowanie wcześniej. Najlepsze punkty widokowe, jak już wspomniano, zajmowane są zazwyczaj już w nocy i o świcie.
Obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie to jednak nie tylko defilada, lecz także szereg innych wydarzeń. 15 sierpnia w stolicy odbędzie się również o:
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Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Gdzie warto przyjść, aby zobaczyć paradę? Według wspomnianego poradnika przygotowanego przez MON, najlepsze miejsca do oglądania parady to:
Ponadto, jak informuje resort, defiladę będzie można także obserwować na całej trasie – od Cytadeli Warszawskiej, aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
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Aby komfortowo oglądać defiladę, najlepiej wcześniej odpowiednio się przygotować i zabrać ze sobą kilka przydatnych rzeczy. MON w swoim poradniku podkreśla, że warto mieć przy sobie:
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