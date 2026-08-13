Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niże kształtują pogodę nad zachodnią oraz północno-zachodnią Europą oraz na jej wschodnich krańcach, a także nad wschodnim obszarem Morza Śródziemnego, Grecją i Turcją. Pozostałe obszary kontynentu, w tym Polskę, obejmuje rozległy wyż z centrami nad Litwą oraz Pomorzem Szczecińskim. Napływa polarna morska masa powietrza, na północy i wschodzie nieco chłodniejsza.

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Pogoda w czwartek 13 sierpnia. Ciepło i słonecznie

W czwartek na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od około 20 st. C nad morzem, na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 23 st. C w centrum do 27 st. C na zachodzie Polski. Powieje wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich, na północy zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hPa. Przewiduje się jego spadek.

W nocy z czwartku na piątek bezchmurnie lub lokalnie zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 8 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, około 11 st. C w centrum, do nawet 15 st. C nad samym morzem; w rejonach podgórskich Karpat około 7 st. C. Wiatr słaby, z sektora południowo-wschodniego, lokalnie zmienny.

Prognoza na piątek 14 sierpnia i sobotę 15 sierpnia

W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 23 st. C na wschodzie i południu kraju, około 26 st. C w centrum i na północy, do 29-30 st. C na krańcach zachodnich Polski. Wiatr słaby, na północy i zachodzie okresami umiarkowany, z sektora południowo-wschodniego.

W nocy z czwartku na piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie kraju miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 st. C do 15 st. C, w rejonie Podhala i Podkarpacia około 6 st. C, a nad samym morzem około 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

W sobotę wrócą upały. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie, około 30 st. C w centrum, do 36 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, przeważnie południowy i południowo-wschodni.