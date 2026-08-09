Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się 15 sierpnia – zapewnił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła w niedzielę podczas próby generalnej. Ma to być największy pokaz z okazji święta Wojska Polskiego, m.in. z udziałem myśliwców F-35 w polskich barwach.

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– Próbę generalną kończymy z satysfakcją. Wszystko poszło zgodnie z planami. Jesteśmy przygotowani do defilady – powiedział gen. Kukuła podczas konferencji po próbie.

Myśliwce F-35 i sprzęt wojskowy na defiladzie w Warszawie

Szef Sztabu Generalnego podkreślił, że żołnierze dedykują defiladę „wszystkim Polakom, którzy płacą podatki i składają się na wyposażenie”, które wojsko może wykorzystywać.

– 15 sierpnia 10 tysięcy żołnierzy będzie demonstrować transformację sił zbrojnych. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie, ale w wielu miastach będzie można zobaczyć żołnierzy. Będzie to dobra okazja, żeby podziękować za ich służbę, ale też zobaczyć, jak wydatkowane są środki finansowe na modernizację sił zbrojnych – zaznaczył.

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła Foto: PAP / Piotr Nowak

Dodał, że podczas pokazu będzie można zobaczyć m.in. myśliwce F-35 w polskich barwach czy zestawy przeciwlotnicze Pilica+.

Służba na granicy trwa mimo obchodów Święta Wojska Polskiego

Gen. Kukuła zwrócił uwagę, że 15 sierpnia będzie dla polskich żołnierzy normalnym dniem służby. – Trwa operacja Wschodnia Zorza (obrony polskiej przestrzeni powietrznej – PAP), a także operacja Bezpieczne Podlasie (wsparcie Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy – PAP).

Wojsko Polskie spędzi ten dzień normalnie na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli – powiedział szef sztabu generalnego.

Obecny na konferencji wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda ocenił, że będzie to największa defilada z okazji święta Wojska Polskiego. Po raz pierwszy podczas obchodów przed trybuną honorową zostaną wręczone nominacje generalskie i admiralskie.

– To uroczystość ważna nie tylko dla nowo mianowanych żołnierzy i ich rodzin, ale dla całej polskiej armii – zaznaczył wiceszef MON.