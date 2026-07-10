Opublikowany dziś przez Komisję Europejską Europejski Ranking Innowacyjności 2026 zawiera powiew optymizmu, ogólny wynik UE wzrósł o 11,6 p.p. od 2019 r., co oznacza prawie dekadę stałego wzrostu. Z roku na rok też jest dobrze, w latach 2025–2026 wyniki UE w zakresie innowacji poprawiły się o 1,7 p.p., rok temu było gorzej, jedynie 0,5 p.p.

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Najbardziej innowacyjnym krajem Europy jest, ponownie, Szwecja, drugie miejsce zajęła po sąsiedzku Dania, te dwa kraje wraz z trzecią Holandią należą do grupy "top innowatorów". Za nimi w pierwszej dziesiątce (i powyżej średniej unijnej) są jeszcze – Finlandia, Belgia, Irlandia, Luksemburg, Austria, Niemcy i Francja.

Ten optymizm jednak nie dotyczy Polski, bo zajmujemy 23. miejsce na 27 pozycji. Wyprzedzamy jedynie Słowację, Łotwę, Bułgarię i Rumunię, a w większości składowych wskaźników jesteśmy w trzeciej dziesiątce miejsc.

Ranking sumuje wynik z poszczególnych części składowych i wskazuje kilka wyjątkowo słabych stron Polski. 26. miejsce na 27 zajmujemy pod względem odsetka zagranicznych doktorantów w ogólnej liczbie doktorantów, tak samo pod względem firm MŚP wprowadzających innowacje produktowe i 19. pod względem wydatków kapitału wysokiego ryzyka. Nasze firmy też wyjątkowo słabo współpracują ze sobą (25. miejsce), słabo nam idą międzynarodowe publikacje, a także (22. miejsce) wydatki na innowacje na pracownika.

Innowacje napędzają konkurencyjność

Wynik rankingu jest ważny, bo wyniki innowacji mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności Europy. Ranking wpisuje się więc w europejskie zapowiedzi, że wreszcie coś się zmieni w zakresie barier na jednolitego rynku, we wspieraniu startupów i scale-upów, by odwrócić paradoksalny trend, że europejskie firmy innowacyjne odpływają po wsparcie do USA.

– Globalny wyścig jest coraz trudniejszy i nie możemy sobie pozwolić na spowolnienie. Strategia na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up, EU Inc. oraz przyszły europejski akt w sprawie innowacji są naszą odpowiedzią, tworząc warunki dla Europy, która będzie odgrywać wiodącą rolę w dziedzinie innowacji w nadchodzących dziesięcioleciach – mówi Ekaterina Zachariewa, komisarz do spraw start-upów, badań i innowacji.

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Aby pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji, które napędzają innowacje i wzmacniają naszą odporność, Komisja wprowadziła akt w sprawie akceleratora przemysłowego i pracuje nad zapewnieniem dalszego wsparcia za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Konkurencyjności, aby położyć podwaliny pod nasz przyszły dobrobyt – mówi cytowany w komunikacie Komisji Stéphane Séjourné, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw dobrobytu i strategii przemysłowej.

Świat nadal ucieka Europie

Co ciekawe, wyścig w całej Europie wygrałaby... Szwajcaria, która, z wynikiem na poziomie 141,3 proc. średniej unijnej w 2026 r., zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich krajów europejskich (nie tylko unijnych) już dziewiąty rok z rzędu. W 2026 r. cztery kraje sąsiadujące z UE osiągnęły wyniki powyżej średniej unijnej, czyli Szwajcaria, Wielka Brytania, Norwegia i Islandia. Warto też zwrócić uwagę na wynik Chin, które wśród nieunijnych konkurentów zrobiły największy postęp od 2019 r. i dziś wyprzedza je w zasadzie tylko Korea Południowa. To też ważny wskaźnik, bo Chiny, Kanada, Australia i Stany Zjednoczone również osiągają lepsze wyniki niż UE, w ciągu tych siedmiu lat od 2019 r. wszyscy konkurenci poprawili swoje wyniki w zakresie innowacyjności, jednak Chiny, Korea Południowa i Australia zwiększyły swoją przewagę nad UE. Natomiast UE zyskała właśnie przewagę nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Liczy się zwłaszcza wsparcie rządowe dla badań i rozwoju w Chinach, USA i Kanadzie, a także wydatki firm na badania i rozwój w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii i Korei Południowej, które wzrosły znacznie bardziej niż w UE.

Chiny, Kanada, Australia i Stany Zjednoczone (które w 2026 r. spadną na 5. miejsce) również osiągają lepsze wyniki niż UE. W latach 2019–2026 wszyscy konkurenci poprawili swoje wyniki w zakresie innowacyjności, jednak Chiny, Korea Południowa i Australia zwiększyły swoją przewagę nad UE. W ciągu ostatniego roku UE zyskała przewagę nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Szczegółowe wyniki w podziale na wskaźniki wskazują, że od 2019 r. wsparcie rządowe dla badań i rozwoju prowadzonych przez przedsiębiorstwa w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii i Korei Południowej wzrosły znacznie bardziej niż w UE.

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