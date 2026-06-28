Ważne informacje W najnowszym Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”: - który wydział prawa jest najlepszy w Polsce,

- które uczelnie najlepiej przygotowują do aplikacji prawniczych i gdzie absolwenci najczęściej odnoszą sukces,

- gdzie najtrudniej dostać się na studia, ilu kandydatów przypada na jedno miejsce oraz które wydziały oferują najszerszą współpracę międzynarodową.





Ukończenie studiów prawniczych daje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Oczywiście dla wielu młodych ludzi decydujących się na kształcenie w tej dziedzinie podstawowym celem jest wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego czy komornika. Wykształcenie prawnicze to również szansa na pracę w firmach prywatnych czy administracji publicznej. Możliwości wyboru jest naprawdę dużo. Dlatego co roku wydziały prawa cieszą się taką popularnością.

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Samo dostanie się na studia to jednak dopiero początek. Równie ważne jest, jaką wiedzę, umiejętności i doświadczenia oferuje wybrana uczelnia oraz jak przygotowuje swoich absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Najlepsze studia prawnicze w Polsce

Informacji na te tematy dostarcza Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”. Tradycyjnie oceniamy uczelnie publiczne i niepubliczne.

Ranking przygotowany został na podstawie danych dotyczących jakości kształcenia, potencjału naukowego oraz współpracy z zagranicą. Uwzględnia m.in. wyniki absolwentów na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze, liczbę kandydatów na jedno miejsce, jakość praktyk w poradniach prawnych oraz zakres współpracy zagranicznej uczelni.

Przydatny ranking

Dzięki rankingowi kandydaci mogą porównać nie tylko pozycję poszczególnych wydziałów, ale przede wszystkim sprawdzić, która uczelnia najlepiej odpowiada ich planom zawodowym. Dla jednych najważniejsze będzie skuteczne przygotowanie do aplikacji adwokackiej czy radcowskiej, dla innych możliwość studiowania w międzynarodowym środowisku, udział w programach wymiany, zajęcia prowadzone w języku angielskim czy współpraca z zagranicznymi uczelniami.

Wybór studiów prawniczych to decyzja na lata. Warto oprzeć ją na rzetelnych danych. Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” pomaga spojrzeć na uczelnie z wielu perspektyw i świadomie wybrać miejsce, które stanie się początkiem kariery przyszłego prawnika.

Ranking opublikujemy w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej ” i na rp.pl