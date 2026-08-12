„Jednostki Sił Obrony (Ukrainy) zneutralizowały ponad 260 tysięcy bezzałogowców typu samolotowego i wielowirnikowego (kopterowego – PAP). Wszystkie przypadki ich zniszczenia zostały zweryfikowane w systemie bojowym DELTA” – ogłosił resort.

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Lipiec rekordowy pod względem liczby strat wojsk rosyjskich w personelu i pojazdach

DELTA jest wykorzystywanym przez ukraińską armię cyfrowym systemem zarządzania polem walki. Integruje on dane o sytuacji bojowej i pozwala m.in. na rejestrowanie i weryfikowanie trafień w cele przeciwnika.

„Tak duża liczba zneutralizowanych na froncie rosyjskich bezzałogowców pokazuje decydującą rolę technologii we współczesnej wojnie. Skuteczne przeciwdziałanie dronom pozwala chronić życie ukraińskich żołnierzy i ludności cywilnej” – podkreśliło Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Resort poinformował także, że lipiec był rekordowy pod względem liczby strat wojsk rosyjskich w personelu i pojazdach.

„W lipcu straty Federacji Rosyjskiej w ludziach wyniosły 42 tys. 860 osób. W ubiegłym miesiącu liczba zlikwidowanych i ciężko rannych rosyjskich żołnierzy była największa od stycznia 2025 roku” – ogłoszono w komunikacie, w którym jednak nie podano strat ze stycznia ubiegłego roku.

„Według ocen Sztabu Generalnego Ukrainy ludzkie straty armii Rosji od początku pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie wyniosły ponad 1,4 mln osób” – czytamy w komunikacie

Tysiące zniszczonych pojazdów i czołgów

Ukraiński resort obrony ogłosił także, że lipiec był rekordowy pod względem strat Rosji pod względem strat pojazdów samochodowych. Rosjanie mieli stracić ich prawie 14 tysięcy.

„(…) W ubiegłym miesiącu Siły Obrony Ukrainy zniszczyły 162 czołgi, w tym 28 sztuk 22 lipca. Prócz tego ukraińscy obrońcy zniszczyli i uszkodzili 204 bojowe wozy opancerzone i 2016 systemów artyleryjskich Federacji Rosyjskiej” – przekazano w komunikacie Ministerstwa Obrony Ukrainy.