Serialowa „Lalka” w reżyserii Pawła Maślony może mieć wpływ nie tylko na zainteresowanie ekranową historią Wokulskiego i Łęckiej. Z badania agencji K+ Research wynika, że 46 proc. widzów produkcji deklaruje chęć ponownego przeczytania powieści Bolesława Prusa.

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Serial jest dostępny w Netfliksie od 16 września. Według badania 57 proc. osób, które go oglądały, uważa, że współczesna reinterpretacja sprawia, iż historia przedstawiona przez Prusa staje się bardziej interesująca dla dzisiejszego odbiorcy. Z kolei 64 proc. badanych dostrzega w produkcji dowód na to, że klasyczna polska literatura nadal może inspirować.

Prof. Koziołek: ekranizacja „Lalki” może zachęcić do książki

Do wyników badania odniósł się prof. Ryszard Koziołek, literaturoznawca i rektor Uniwersytetu Śląskiego. Zwrócił uwagę na złożoną relację między literaturą a obrazem.

– Słowo i obraz pozostają w dwuznacznej relacji – współpracy i konkurencji. Być może „jeden obraz wart jest tysiąca słów”, ale bez zdolności nazwania treści obrazu, pozostaje on nieczytelny – zauważył, cytowany w informacji przekazanej PAP. – A poza tym słowo zostawia więcej pola wyobraźni. I tak trwa ten spór przez wieki – dodał.

Prof. Koziołek zaznaczył, że ekranizacja klasycznej powieści nie musi automatycznie sprzyjać czytelnictwu. Film może bowiem stać się dla części odbiorców substytutem lektury.

– Film nakręcony na podstawie literatury może się bowiem stać swego rodzaju usprawiedliwieniem nieczytania książki: „Nie czytałem, ale widziałem film”. Dlatego cieszą mnie bardzo wyniki badania przeprowadzonego wśród widzów serialu Pawła Maślony – wskazał.

„Lalka” wychodzi ze szkolnego kanonu

Literaturoznawca zwrócił uwagę, że niemal połowa widzów deklaruje chęć sięgnięcia po powieść. Jego zdaniem nawet jeśli nie wszyscy zrealizują ten zamiar, można oczekiwać większego zainteresowania oryginalnym tekstem Prusa.

– Kto wie, może właśnie radykalne odstępstwo scenariusza od fabuły powieści sprowokowało chęć sprawdzenia, „jak było naprawdę”? Co dla mnie szczególnie ważne, serial włącza powieść Prusa do bieżącego życia literackiego i kulturalnego, wyrywając ją z głównie szkolnego i akademickiego środowiska czytelniczego – powiedział.

Jak podkreślił, kontakt z klasyką może przynosić korzyści również po zakończeniu edukacji. – Czytanie klasyków dobrze nam robi w każdym wieku, ale po ustaniu obowiązku szkolnego daje najwięcej przyjemności i pożytku – dodał.

41 proc. zna „Lalkę” głównie ze szkoły

Z badania K+ Research wynika, że tylko 8 proc. respondentów przyznaje, iż wcześniej praktycznie nie znało historii przedstawionej w „Lalce”. Dla 41 proc. badanych kontakt z powieścią ograniczył się natomiast do obowiązkowej lektury szkolnej i od tamtej pory nie wracali oni do książki.

56 proc. widzów uważa, że serial może skłonić do ponownego sięgnięcia po powieść osoby, które znają ją przede wszystkim ze szkoły. Jednocześnie 57 proc. badanych twierdzi, że produkcja sprawia, iż historia opisana przez Prusa staje się bardziej interesująca dla współczesnego odbiorcy.

Potencjał serialu w docieraniu do młodszych odbiorców dostrzega 60 proc. respondentów. Tyle osób uważa, że „Lalka” Pawła Maślony może zainteresować klasyczną literaturą kolejne pokolenia.

„Lalka” Prusa zyskuje w Polonie i bibliotekach

Na wzrost zainteresowania książką zwrócił uwagę także dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. Jak powiedział, ekranizacja przekłada się na zainteresowanie powieścią, co – jak wskazał – widać również w wynikach badań czytelnictwa.

– Ekranizacja zachęca do przeczytania powieści. Widać to w corocznych wynikach badań czytelnictwa. Sama zapowiedź ekranizacji spowodowała awans Prusa w rankingu najpoczytniejszych pisarzy w badaniu czytelnictwa Biblioteki Narodowej na pozycję szóstą – powiedział, cytowany w informacji prasowej.

Po premierze serialu „Lalka” awansowała na drugie miejsce najpopularniejszych publikacji w serwisie Polona.pl, który zawiera 4 mln publikacji. W tygodniu premiery lekturę rozpoczęło 5 tys. osób.

We wrześniu liczba wyświetleń „Lalki” wzrosła o 479 proc. W Bibliotece Kraków od premiery serialu odnotowano natomiast 30-proc. wzrost wypożyczeń powieści w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. W tym roku trzy czwarte wypożyczających stanowią osoby dorosłe.

Czytaj więcej Film Reżyser kinowej „Lalki”: Wokulski dotyka polskiej duszy, tacy jesteśmy Żadnego konfliktu nie widzę. Moje i Pawła Maślony podejścia do Prusa są na tyle różne, że projekty raczej sobie pomogą. Ktoś w internecie napisał,...

Polacy nadal uważają „Lalkę” za ważne dzieło kultury

Badanie pokazuje również, że „Lalka” zachowuje silną pozycję w świadomości Polaków. 72 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że powieść Bolesława Prusa jest ważnym dziełem polskiej kultury.

Jednocześnie 64 proc. widzów serialu uważa, że produkcja pokazuje, iż klasyczna polska literatura nadal może być źródłem inspiracji. Wśród osób, które obejrzały cały sezon, odsetek ten rośnie do 73 proc.