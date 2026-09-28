Edward Kaijanangoma Rukidi Nyabongo I pochodzi z klanu Babiito. Jego bratem był rywal zmarłego w sierpniu monarchy w walce o tron, David Kijanangoma.

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Nowy król Toro przejmowanie władzy zacznie od „zdobycia” królewskiego pałacu

Jego koronacja rozpocznie się 28 września o godzinie 22.00. O tej porze tysiące poddanych nowego króla ma przeprowadzić monarchę z pałacu Rwengoma do pałacu Karuziika, w związku z odgrywaniem „szturmu” na królewski pałac.

Richard Rwabuhinga, szef protokołu w komitecie organizującym koronację, tłumaczy, że część uroczystości zaplanowana na wieczór 28 września będzie inscenizacją „zdobycia” królewskiego pałacu przez nowego monarchę. Królowi towarzyszyć mają tysiące osób niosących tradycyjne lampy wykonane z wysuszonej trzciny.

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U wrót pałacu Karuziika odegrana zostanie scena bitwy toczonej między siłami księcia Charlesa Kamurasiego, głowy klanu Babiito, z którego wywodzi się nowy król, a siłami nowego monarchy. Charles Kamurasi pełnił w okresie bezkrólewia funkcję regenta (Musuuga).

Rwabuhinga wyjaśnił, że odegranie sceny walki symbolizuje przekazanie władzy nowemu królowi przez głowę jego rodu. Jak dodał, oddziały broniące pałacu zostaną pokonane, a nowy król przejmie go we władanie.

Po „zdobyciu” pałacu król i członkowie jego rodziny się do niego przeniosą. W ramach rytuałów związanych z koronacją nowy król m.in. przywróci do właściwej pozycji królewskie bębny, które zostały odwrócone górą do dołu po śmierci poprzedniego monarchy.

W dniu koronacji po raz pierwszy od śmierci najmłodszego króla świata wykonany zostanie hymn Toro

Obrzędy związane z przekazywaniem władzy mają trwać całą noc – w związku z tym nowy król w nocy z 28 na 29 września nie zmruży oka – zapowiedział szef protokołu.

We wtorek rano uczestnicy uroczystej koronacji mają zacząć przybywać na jej miejsce od 7.30. O 8.45 król opuści pałac Karuziika i weźmie udział w mszy w Katedrze Św. Jana. – Zgodnie z naszą kulturą nie możemy koronować króla Toro bez udania się do Katedry Św. Jana po błogosławieństwo – wyjaśnił Rwabuhinga.

Następnie król wróci do pałacu Karuziika, gdzie rozpocznie się koronacja. Po raz pierwszy od śmierci króla Oyo odśpiewany zostanie hymn królestwa Toro, a na maszt wciągnięta zostanie flaga. W okresie żałoby po królu Oyo w królestwie zawieszono wszystkie wykonania hymnu.

W czasie ceremonii koronacji przemówienie wygłosi – oprócz nowego monarchy – m.in. minister turystyki Ugandy Tom Butime. Na koronacji obecny ma być też prezydent Ugandy, Yoweri Museveni.

Zmarły w sierpniu Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV wstąpił na tron 12 września 1995 roku, po śmierci ojca, w wieku zaledwie trzech lat. Zyskało mu to przydomek najmłodszego króla świata.

Uganda jest republiką, ale w jej obrębie nadal istnieje kilka tradycyjnych monarchii (Buganda, Bunyoro, Toro i Busoga), które swoje korzenie mają w okresie przedkolonialnym. Ich rola nie ma jednak wymiaru politycznego – pełnią wyłącznie funkcje kulturowe i ceremonialne. Istnienie monarchii zapisano w ugandyjskiej konstytucji.

Król Oyo zmarł w Stanach Zjednoczonych, gdzie udał się na leczenie. Cierpiał na chorobę nowotworową. Jego pogrzeb odbył się 12 września.